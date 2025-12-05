Student v Ústí vyhrožoval, že vystřílí univerzitu. Zadržela ho policie

Autor:
  18:27
Policisté v pátek po poledni zadrželi studenta, který v areálu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem podle oznamovatelů mluvil o vystřílení vysoké školy a zmiňoval filozofickou fakultu. Upozornili na něj dva jeho spolužáci. Zbraň u sebe neměl, nikomu se nic nestalo.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Iveta Lhotská, MAFRA

„Krátce po 12. hodině se na Obvodní oddělení policie v Ústí nad Labem dostavili dva studenti vysoké školy, kteří oznámili, že jejich spolužák vyjadřuje sympatie k nedávné tragické události na filozofické fakultě a že má v úmyslu spáchat obdobný čin,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí policie Veronika Hyšplerová.

Znělo to jako střelba. Policie zasahovala ve škole na Žižkově

Na ústeckou univerzitu vyrazily prvosledové policejní hlídky, které studenta zadržely.

„Následnou prověrkou bylo zjištěno, že není držitelem zbrojního průkazu. V tuto chvíli žádné nebezpečí nehrozí. V současné době probíhá jeho výslech a jsou prováděny veškeré nezbytné procesní úkony,“ dodala Hyšplerová s tím, že více informací policie sdělí po vyhodnocení dalších úkonů.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Za den oživovali čtyři děti, dvě zemřely. Lékaři porodnice jsou mimo službu

Za den oživovali čtyři děti, dvě zemřely

Porodnice v Litoměřicích prošetřuje resuscitaci čtyř novorozenců v Centru porodní asistence (CPA) během 24 hodin. Dvě miminka zemřela. Lékaři jsou mimo službu. Nemocnice spadá pod Krajskou zdravotní....

Atletická nádhera. V Ústí vyroste nejlepší česká hala za 600 milionů korun

Nová multifunkční atletická hala, která má vyrůst v Ústí nad Labem.

Nejmodernější, nejkrásnější. Česká atletika a nejen ona dostane multifunkční halu pro 2 200 diváků, jejíž ambice sahají až k mistrovství Evropy. Vyroste v Ústí nad Labem za zhruba 600 milionů korun a...

Dívku z polepšovny trojice nutila k prostituci, denně měla i patnáct zákazníků

Čtvrť Předlice v Ústí nad Labem. Sexuální služby tu poskytují dospělí i děti....

Kriminalisté z Ústecka po měsících vyšetřování zadrželi a obvinili dva muže a jednu ženu. Trojici stíhají kvůli obchodování s lidmi. Podle policie obvinění dlouhodobě nutili mladistvou dívku, která k...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Do čtyř let nová Stínadla! Teplice: Budeme rychlejší než Sparta nebo Ostrava

Teplický stadion na Stínadlech.

Romantický výhled z teplického stadionu na Bouřňák přes nízkou tribunku? Brzy minulost, Stínadla se uzavřou. Fotbaloví skláři jsou pod novým majitelem Milanem Kratinou zatím tichou vodou, která ale...

ONLINE: Teplice - Slavia 0:2, dva góly Chytila během pár minut, zvyšuje z penalty

Sledujeme online
Mojmír Chytil slaví gól do sítě Teplic.

Slávističtí fotbalisté otevírají páteční předehrávkou 18. kolo Chance Ligy. Jejich soupeřem jsou Teplice, zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

5. prosince 2025  17:04,  aktualizováno  19:30

ONLINE: Kometa otočila zápas se Spartou, Pardubice zase s Boleslaví. Třinec prohrál

Sledujeme online
Brněnský Moravec slaví gól do sítě Sparty.

Hokejová extraliga si na pátečního Mikuláše přichystala kompletní, sedmizápasovou nadílku. Program 29. kola otevře od 17 hodin atraktivní souboj druhého týmu se třetím, tedy Třince s Libercem. Hlavní...

5. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  19:16

Student v Ústí vyhrožoval, že vystřílí univerzitu. Zadržela ho policie

Budovu v Hoření ulici teď využívají katedry pedagogické fakulty.

Policisté v pátek po poledni zadrželi studenta, který v areálu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem podle oznamovatelů mluvil o vystřílení vysoké školy a zmiňoval filozofickou fakultu....

5. prosince 2025  18:27

Za den oživovali čtyři děti, dvě zemřely. Lékaři porodnice jsou mimo službu

Za den oživovali čtyři děti, dvě zemřely

Porodnice v Litoměřicích prošetřuje resuscitaci čtyř novorozenců v Centru porodní asistence (CPA) během 24 hodin. Dvě miminka zemřela. Lékaři jsou mimo službu. Nemocnice spadá pod Krajskou zdravotní....

5. prosince 2025  13:19,  aktualizováno  17:11

Unikátní salonní vůz Kludských z Jirkova bude mít menší dvojče v Národním muzeu

Na bok vozu restaurátoři vrátili velká písmena, kterými je vyvedeno jméno...

Salonní vůz principála Karla Kludského, který stojí vedle informačního centra v Jirkově a od loňského roku je po zrestaurování přístupný veřejnosti, bude mít svůj model v Národním muzeu. Stane se...

5. prosince 2025  15:30

Jsem Jirka z Litvínova! Šlégr na formuli 1 potkal Beckhama a další světové hvězdy

Hokejový olympijský vítěz Jiří Šlégr na Velké ceně Kataru formule 1. Vyfotil se...

Blízká setkání hvězdného druhu. Jak to vypadá, když se legenda světového hokeje Jiří Šlégr fotí s celoplanetární fotbalovou modlou Davidem Beckhamem? „Představil jsem se mu jako Jirka z Litvínova,“...

5. prosince 2025  11:14

Kaple inspirovaná Paříží i fara ve Strojeticích. Ústecký kraj má nové památky

Kaple sv. Václava ve Vlčí.

Ústecký kraj rozšířil svůj seznam kulturních památek o tři nové přírůstky. Nově je chráněna unikátní Kaple sv. Václava ve Vlčí na Lounsku, jejíž podobu inspiroval slavný pařížský kostel Sacré Coeur....

5. prosince 2025  10:15

Vražda mezi cizinci v Teplicích. Soud poslal Turka na 14 let do vězení

Justice, talár, soudce, zástupce, soud, spis, trest, odvolat

Za vraždu Chorvata poslal dnes ústecký krajský soud na 14 let do vězení občana Turecka. Incident se odehrál loni v létě ve sklepě domu v Teplicích poté, co se oba muži dostali do sporu. Podle...

4. prosince 2025  16:01

Podmínka za znásilnění pro tyrana ze Siřemi je nezákonná, trest se ale nezmění

Dům v Siřemi na Lounsku, kde měl muž několik měsíců držet a mučit mladou ženu....

Krajský soud v Ústí nad Labem porušil zákon, když muži z Lounska uložil za znásilnění a omezování osobní svobody jen podmínku. Nejvyšší soud (NS) dal za pravdu stížnosti bývalého ministra...

4. prosince 2025  13:28,  aktualizováno  13:54

Senior nashromáždil zbraňový arzenál, protitankové granáty schovával v troubě

Při domovních prohlídkách policisté nalezli také několik dlouhých a krátkých...

Z nedovoleného ozbrojování obvinila policie jednaosmdesátiletého seniora, v jehož bytě v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku se v uplynulých dnech našlo množství nelegálně držených zbraní. Muž u sebe...

4. prosince 2025  12:57

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Dívku z polepšovny trojice nutila k prostituci, denně měla i patnáct zákazníků

Čtvrť Předlice v Ústí nad Labem. Sexuální služby tu poskytují dospělí i děti....

Kriminalisté z Ústecka po měsících vyšetřování zadrželi a obvinili dva muže a jednu ženu. Trojici stíhají kvůli obchodování s lidmi. Podle policie obvinění dlouhodobě nutili mladistvou dívku, která k...

4. prosince 2025  10:34

Ústí schválilo pro Slovan tři miliony. Růžička se možná postaví na střídačku

Ústí nad Labem, 24. 09. 2025. Hokejová 2. liga Slovan Ústí nad Labem -...

Sportovně to je zatím ve druhé lize spíš kóma, ekonomicky se ústecký hokejový Slovan drží při životě. V pondělí mu zastupitelstvo města přikleplo třímilionovou dotaci pro rok 2026. A je možné, že na...

4. prosince 2025  10:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.