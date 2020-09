Lidl nechal stáhnout plakáty k referendu o stavbě obchodního centra v Ústí

Plakát byl stažen na popud vedení německého obchodního řetězce.

„Jedná se o iniciativu developera. S touto propagací nemáme zcela nic společného. Na Střekově zatím pro nás nikdo nic nestaví. Firma Saller Group daný záměr připravuje a měli bychom být součástí jejich projektu. Cedule byla každopádně odstraněna. Nechceme, aby se ,oháněli‘ naším jménem. Můžeme v tuto chvíli potvrdit, že kromě dvou prodejen, které v Ústí již stojí, zde plánujeme v příštím roce ještě jednu další prodejnu,“ reagoval Lidl na Facebooku.

Plakát k referendu se však brzy vrátí v nové podobě. „S Lidlem jsme obchodní partneři a nyní se bavíme o ideální prezentaci k všestranné spokojenosti. Nápis pro nás není to hlavní,“ řekl projektový manažer Saller Group Pavel Trna.

„Jakou zvolíme marketingovou strategii, není rozhodnuto. Hlavně chceme lidem ukázat, jak stavba bude vypadat,“ dodal Trna.

I podle střekovského zastupitele a bývalého starosty Petra Vinše se nyní informace přepracovávají a doplňují.

„Podle mých informací od majitele se plakát opět vrátí, ale na nápisu nově bude Podpořte nákupní zónu s obchodem Lidl,“ sdělil Vinš.

V osm let trvající debatě ovšem nejde čistě o stavbu obchodního centra u budovy krajského soudu. Stavbu většina obyvatel vítá, ale spory jsou o jeho vzhled ve středu města.

„Vnímání architektury je subjektivní. Po dohodě s městem je referendum, aby se lidé vyjádřili ke konkrétní podobě centra, která je na plakátu. Pokud výsledek referenda bude pozitivní, co je nakreslené, se bude stavět. Pokud bude negativní, povedeme diskusi dál, ale budeme mít odpověď většiny obyvatel,“ sdělil Trna.

25. května 2020

Podle ústeckého zastupitele a architekta Jana Hroudy na Střekově obchody chybí, ale jde o to, jak budou postaveny.

„Současnou periferní vizi si někde na okraji města dovedu představit, ale v centru města by měly mít kulturnější formu,“ je přesvědčen Hrouda.

Není to jediný Lidl, který by měl ve městě vyrůst. Další by se měl stavět v Revoluční ulici nedaleko západního nádraží a další v Krásném Březně. Tam firmě Saller Group patří budova, která je v nákupní zóně na opačném konci od drogerie Rossmann.

„Chceme budovu opravit a udělat ji hezkou a na klíč zde postavit obchodní dům pro Lidl,“ řekl Trna. Kdy by se mělo začít stavět, není v tuto chvíli jasné.