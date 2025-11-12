To se nepovedlo. Při zdvihání se zlomil vánoční strom. Vada dřeva, míní Ústí

Autor:
  15:06
Na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem spadl ve středu dopoledne při instalaci vánoční strom. Na vině nebyl nikdo z pracovníků, smrk měl totiž podle mluvčí magistrátu Romany Macové příliš suché dřevo. Město už má za něj náhradu, nový strom bude instalovat ve stejný den.

Při instalaci stromu praskl kmen. „Nezpůsobila to ani technika ani lidský faktor, ale nepředvídatelná vada dřeva,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí města Marek Lukinič.

Podle něj má pro tyto případy město vždy v záloze náhradní strom, který bude instalovat hned ve středu.

Podle Ústeckého deníku strom městu darovali občané. „Dřevo bylo pravděpodobně suché,“ řekla deníku mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová.

Na videu z Facebooku s humorným popiskem: „Tohle se stane v Ústí. Náhoda? Nemyslím si,“ je vidět, jak pracovníci strom rozřezávají na kousky a odklízejí.

Na Mírovském náměstí v Ústí nad Labem spadl při instalaci vánoční strom. (12. listopadu 2025)
Na Mírovském náměstí v Ústí nad Labem spadl při instalaci vánoční strom. (12. listopadu 2025)
Na Mírovském náměstí v Ústí nad Labem spadl při instalaci vánoční strom. (12. listopadu 2025)
Na Mírovském náměstí v Ústí nad Labem spadl při instalaci vánoční strom. (12. listopadu 2025)
6 fotografií
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Česko zalité bílým mořem. Fotografové zachytili kouzla inverze v horách

Inverze na Šumavě, hrad Kašperk. (6. listopadu 2025)

Mlhavé ráno následované teplým slunečným dnem. Právě tato kombinace zajistila, že na mnoha místech Česka šlo v tomto týdnu sledovat majestátní jev známý jako inverze, který vzniká smísením teplého...

Sparta - Teplice 2:2, domácí se zase trápili, za bod vděčí standardkám i vlastní brance

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v závěru utkání proti...

Útlum? Jistě. Krize? Možná. Sparťanští fotbalisté opět nevyhráli, už pošesté z posledních sedmi zápasů a pomalu couvají z vydobytých pozic. V 15. kole Chance Ligy doma s Teplicemi byli rádi, že...

Nejdelší lanovku v Česku čeká roční oprava, řídit se bude historickými fotkami

Pohled na Komáří vížku a lanovku focený z dronu.

Lanovou dráhu, která vede z Krupky na Teplicku na Komáří vížku, čeká v příštích dvanácti měsících velká rekonstrukce. Oprava kulturní památky, jež je také součástí Hornické kulturní krajiny Krupka,...

Bájný Falco doletěl do Bíliny. Unikátní socha je hitem internetu i výletníků

Pohádkový les v Bílině. Létající pes Falco z Nekonečného příběhu.

Z filmového Nekonečného příběhu doletěl bájný Falco až do Pohádkového lesa v Bílině. Je dřevěný, jeho roztomilý výraz je dílem řezbářů, měří 17 metrů na délku a stal se nejen novou atrakcí pro děti,...

V Krušnohoří se narodila rysí mláďata. Fotopast zachytila, jak zkoumají okolí

Dva mladí rysi prozkoumávají své prostředí.

Po dlouhé době přišla v Krušných horách na svět mláďata rysa karpatského. Narodila se samici a samci, které do lokality vypustili saští odborníci v rámci projektu, jehož cílem je vytvořit v...

Za výbuch skladu munice podmínka. Stejný soudce policisty nejprve osvobodil

K výbuchu muničního skladu v Bílině došlo 15. září 2020.

Okresní soud v Teplicích napodruhé uznal vinu dvou bývalých policistů v souvislosti s výbuchem skladu munice v roce 2020 v Bílině. Uložil jim trest šest měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu...

12. listopadu 2025  15:17

To se nepovedlo. Při zdvihání se zlomil vánoční strom. Vada dřeva, míní Ústí

Na Mírovském náměstí v Ústí nad Labem spadl při instalaci vánoční strom. (12....

Na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem spadl ve středu dopoledne při instalaci vánoční strom. Na vině nebyl nikdo z pracovníků, smrk měl totiž podle mluvčí magistrátu Romany Macové příliš suché dřevo....

12. listopadu 2025  15:06

Milník pro ghetta. Šluknov začne měnit problémové sídliště, Romové to kritizují

Prezident Petr Pavel se ve Šluknově prošel sídlištěm, které je sociálně...

Šluknov na Děčínsku vykoupí byty na problémovém sídlišti. Místo pak revitalizuje. Využije k tomu peníze kraje, státu i EU. Počítá se s poradenstvím a podporou domácností, část obyvatel se přestěhuje....

12. listopadu 2025  13:04,  aktualizováno  14:20

Hašení skládky u Litvínova skončilo, jednotky opouštějí požářiště

Hasiči pokračují v rozhrabávání hromady štěpky na skládce Celio u Litvínova....

Hasiči opouštějí požářiště na skládce Celio u Litvínova, velitel zásahu oznámil dnes odpoledne likvidaci. Požár štěpky zde vypukl v úterý v noci. Na místě v jednu chvíli zasahovalo přes dvacet...

12. listopadu 2025,  aktualizováno  13:46

Šampion Káňa chytá druhý dech u Pirátů: Chci zaujmout a hokejem se už netrápit

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....

Má za sebou titul s Kometou a další tři medaile, 98 gólů a 546 zápasů v extralize, ale taky pád na dno. Teď se z něj Jan Káňa, někdejší elitní útočník české nejvyšší soutěže, zase drápe nahoru. Z...

12. listopadu 2025  11:38

Muži vařili nečekaně kvalitní pervitin, drogu prodávali v několika krajích

Při domovních prohlídkách kriminalisté zajistili pervitin, peníze i věci nutné...

Policisté z Rumburku na Děčínsku obvinili jednapadesátiletého a třiatřicetiletého muže kvůli výrobě a prodeji pervitinu, a to v několika krajích. Oběma hrozí trest až deset let ve vězení. Nyní jsou...

12. listopadu 2025  10:47

Moderátorky žhaví El Nordico, v derby budou poprvé: Přestup k rivalovi? Nikdy!

Basketbalové moderátorky při práci: vlevo ústecká Barbora Štěpánová, vpravo...

Kdo ovládne první letošní basketbalové El Nordico? Má lepší fanoušky Ústí, nebo Děčín? Který hráč je nejvíc sympatický a který nejméně? Aneb nejsledovanější zápas Národní basketbalové ligy očima...

12. listopadu 2025  9:45

Řidič ve vysoké rychlosti zbořil kapličku, v autě zasypaném sutí zemřel

Řidič zemřel po nárazu do kapličky v Křižanově na Teplicku. (12. listopadu 2025)

Po nárazu do kapličky v Křižanově u Hrobu na Teplicku zemřel dnes v noci řidič osobního auta. Jel od Oseka směrem na Dubí. Do kapličky zřejmě narazil ve vysoké rychlosti.

12. listopadu 2025  9:43

První umělý sníh vyrobili před 60 lety u Ústí, s přípravou pomáhal i nároďák

Sněhové dělo v Zadní Telnici na Ústecku bylo první v tehdejším socialistickém...

První umělé sněhové vločky vyrobené v Československu zasypaly 12. listopadu 1965 sjezdovku v Zadní Telnici nedaleko Ústí nad Labem. Toto lyžařské středisko v Krušných horách se tehdy stalo nejen...

12. listopadu 2025  6:27

Karvinští házenkáři vyhráli v Lovosicích a dotáhli se na čelo extraligy

Karvinský brankář Vojtěch Košťálek se snaží chytit střelu lovosického Jaroslava...

Karvinští házenkáři vyhráli v předehrávaném šlágru 10. kola extraligy v Lovosicích 34:30. Úřadující mistři tak o skóre předstihli dosud vedoucí Plzeň, jež má ale k dobru středeční duel proti Dukle.

11. listopadu 2025  21:24

Advantage Consulting, s.r.o.
ZÁMEČNÍK (35-40.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Ústecký kraj
nabízený plat: 35 000 - 40 000 Kč

Dalších 31 717 volných pozic

Litoměřičtí hokejisté si na domácím ledě poradili se Vsetínem

Hokejisté Stadionu Litoměřice.

Litoměřice v předehrávce 21. kola první hokejové ligy porazily na domácím ledě Vsetín 2:1. Stadion se dočkal vítězství po sérii tří proher a vrátil se na druhé místo tabulky. Na třetí Kolín má náskok...

11. listopadu 2025  21:16

Netradiční obchod. Louny koupí zchátralý kostel v Brlohu, zaplatí za něj tři tisíce

Kostel v Brlohu, městské části Loun. (listopad 2025)

Radnice v Lounech koupí kostel sv. Havla, barokní památku, která se nachází v městské části Brloh. Za zchátralou stavbu zaplatí pouze tři tisíce korun, předchozím majitelem byl zkrachovalý spolek...

11. listopadu 2025  16:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.