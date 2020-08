Ruiny domů, které dříve patřily známému ústeckému kmotrovi, jdou k zemi

„Na objekty v ulici Revoluční bylo vydáno povolení k demolici, které bylo vystaveno vlastníkovi staveb – společnosti Yaby Development. Konečně zmizí další ruiny, které hyzdily naše město,“ sdělila Romana Macová, mluvčí ústeckého magistrátu.

„Jsme rádi, že ty domy padnou k zemi, protože v nich byly neustálé problémy. V objektech přežívali bezdomovci, docházelo tam i k lokálním požárům. Naposledy jsme tam zasahovali v červenci, jinak jsme tam ale byli každý měsíc několikrát. Pobudové tam často vypalovali kabely,“ řekl ředitel ústecké městské policie Pavel Bakule.

Vlastníkem chátrajících budov, které mají zatlučená okna dřevotřískou a děravé střechy, je chomutovská firma Yaby Development. Jejím jednatelem byl až donedávna ústecký podnikatel Patrik Oulický, někdejší člen ODS s přezdívkou Kmotr.

Říkalo se mu tak kvůli jeho dřívějšímu vlivu na zákulisí severočeské politiky. Dnes už však Oulický ve firmě oficiálně nefiguruje, na konci ledna letošního roku byl z rejstříku coby akcionář vymazán.

Budovy v Revoluční ulici začal podnikatel skupovat v roce 2011. Podle svých dřívějších slov do nich chtěl investovat, vybudovat v nich byty a pronajímat je. Později však přišel s nápadem na postavení velkého obchodního centra u západního nádraží. Ani na něj však nedošlo.

Objekty postupně chátraly a Ústečané se bavili o tom, že je chce Oulický nechat úmyslně spadnout. Pozemky pod nimi jsou totiž velmi lukrativní, například i kvůli plánované výstavbě rychlodráhy z Prahy do Drážďan, která má v budoucnu vést a mít zastávku prakticky přes ulici.

Ještě v minulém století byla přitom lokalita kolem Revoluční ulice velmi žádaným místem pro bydlení. Staré činžovní domy s provozovnami v přízemí lákaly. A v 19. století zde bylo centrum kulturního života české menšiny v jinak německy většinovém Ústí.

„Považuji za nehoráznost, že někdo takhle promyšleně ničí významnou historickou část města,“ zlobil se před lety ústecký zastupitel a historik Martin Krsek.

Co vznikne místo zbouraných domů, je zatím otázkou

Další budoucnost už vybydlené domy nečeká, v nejbližších dnech budou zbourány. Co vznikne na jejich místech, je zatím otázkou. Někteří obyvatelé města o tom čile spekulují na sociálních sítích.

„Jestli ten pozemek patří panu Oulickému, s jistotou tam nebude stát nic, co by nevynášelo,“ napsala na Facebooku například Jana Čermáková. Další míní, že by na pozemku mohl vyrůst obchodní dům Lidl. Nahrává tomu i skutečnost, že společnost Lidl Česká republika vlastní sousední parcely směrem k Městskému divadlu.

Jak se MF DNES podařilo zjistit, na uvedenou lokalitu bylo už v roce 2007 vydáno územní rozhodnutí, které je v platnosti. A na část území navíc letos v lednu vydal stavební úřad stavební povolení.