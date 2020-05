Od pondělí můžou chodit do školy deváťáci. Kolik jich na škole máte a kolik jich přišlo?

Letos máme devět žáků v deváté třídě, třináct žáků v osmé a pět vyjde ze sedmé třídy, takže deváté třídy tu máme malé, děti vycházejí ze školy často dříve. Z deváťáků jenom tři přislíbili, že budou chodit do školy. Ostatní se učí distančně. Je to dobrovolné a záleží jenom na dětech, jestli se do výuky zapojí nebo ne.