Osm zraněných při nehodě trolejbusu v Ústí nad Labem, řidiče museli vyprostit

  19:06aktualizováno  19:40
V Ústí nad Labem v sobotu večer zasahovaly čtyři jednotky hasičů u nehody trolejbusu, který narazil do sloupu. Osm lidí, včetně nezletilé osoby, utrpělo lehká zranění. Řidiče museli hasiči z vozidla vyprostit.

K nehodě trolejbusu, ve kterém podle mluvčího krajských hasičů Lukáše Fajáka cestovalo 12 lidí, došlo krátce před 18. hodinou ve čtvrti Krásné Březno v ulici Krčínova.

V Ústí nad Labem narazil trolejbus do sloupu trolejbus, několik lidí se lehce zranilo. (22. listopadu 2025)
Na místo vyjely čtyři hasičské jednotky, které zajistily pomoc cestujícím. Zasahovali také v samotném trolejbusu, ze kterého bylo nutné vyprostit zaklíněného řidiče, napsali ústečtí hasiči na platformě X. „Byl při vědomí,“ dodal Faják.

Zranění mají tržné a řezné rány a pohmožděniny. Všechna zranění jsou lehká. Sanitky odvezly nezletilou osobu a tři dospělé do ústecké Masarykovy nemocnice, dva lidi do děčínské a jednoho člověka do teplické nemocnice, informoval mluvčí krajských záchranářů Prokop Voleník.

Smrt po srážce s trolejbusem. Řidič v Ústí nad Labem ještě sám opustil auto

Příčiny a okolnosti nehody vyšetřují policisté, uvedla mluvčí policie Eliška Kubíčková. Místo je s opatrností průjezdné. V Ústí nad Labem se v sobotu teploty pohybovaly pod nulou. Námraza se objevovala na silnicích i chodnících.

