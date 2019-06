V ústecké MHD cestující nově zaplatí i kartou či mobilem a navíc ušetří

„Máme teď moderní elektronický odbavovací systém podobný tomu, jaký si lidé pochvalují v Ostravě, ale funguje třeba i v Londýně. Město udělalo obrovský krok kupředu. Jedineční navíc budeme v tom, že do konce roku se systém propojí i s krajskou dopravou,“ řekl primátor Petr Nedvědický (ANO).

Zatím je systém ve zkušebním provozu a cestující mohou kartou a mobilem platit pouze jednorázové základní jízdné. Další varianty jízdenek budou přibývat postupně.

Jak systém funguje? Stačí kartu či mobil přiložit k terminálu a tím označit nástup do vozu. Při výstupu se pak stejným způsobem odhlašuje.

„Při přestupu je třeba se v novém voze opět přihlásit a odhlásit. Totéž platí, kdyby přijel náhradní spoj. Systém pak zpětně vyhodnotí, zda jste s přestupem projeli jízdenku za 18 nebo 21 korun,“ přiblížil ředitel dopravního podniku Libor Turek.

Ten zároveň upozornil, že kdo takzvaný check-out při výstupu neudělá, tomu systém odečte jízdu až do konečné zastávky. Místo 16,20 se pak může strhnout 18,90 korun, pokud se přetáhne čas jízdenky nebo pokud spoj končí v jiném tarifním pásmu.

Vedle platebních karet, nálepek, přívěsků a mobilu je možné použít i předplacenou kartu, kterou lze pořídit a nabít v dopravním podniku.

„Jde o multikanálový odbavovací systém, jehož základem je bezkontaktní platební karta, ale přináší více možností, jak se cestující může odbavit. Je to revoluční změna proti současnému systému, který byl v provozu čtvrt století. Odbavování teď je jednodušší a také to bude prostředek v boji proti černým pasažérům,“ uvedl Turek.

Papírové jízdenky by časem chtěl dopravní podnik zcela zrušit

Ředitel dopravního podniku podotkl, že papírové jízdenky se někdy padělaly nebo se na jednu jelo několikrát. Časem by je chtěl podnik zcela zrušit. Zatím ale klasické jízdenky nezmizí, přechod bude postupný.

Při platbě kartou už ale cestujícím žádný papírový doklad z terminálu nevyjede. Případná kontrola se bude provádět tak, že se karta přiloží k revizorově přenosné čtečce a ten na jejím displeji uvidí, zda se pasažér odbavil.

Nový systém podle Turka možná zpočátku některým lidem zabere víc času. Navíc mezi platbami je dvacetisekundová pauza, aby se nestalo, že zákazník při manipulaci s kartou u terminálu zaplatí dvakrát. Tvorbu front ale kvůli tomu nepředpokládá, jelikož odbavovací terminály jsou u každých dveří do vozu.

Ze stejného důvodu Turek nepředpokládá ani takový výpadek, kdy by nefungoval žádný z terminálů ve voze. Pokud by ale k němu přece jen došlo, lidé musejí dát pozor na to, že přepravce problém nevezme na sebe a nesveze pasažéry zdarma.

Je nutné zaplatit jinak, například hotově u řidiče či SMS jízdenkou. Vždy je tak potřeba mít s sebou pro jistotu i záložní platební prostředek. „Je to rozšíření platebních možností, nikoli náhrada stávajících,“ poznamenal k novince Turek.