Podnikatel v zábavě kritizuje ústecký magistrát kvůli akcím pro děti

Za sedm let své existence byla firma podle Sajbota oslovena jen třikrát a neuspěla ani jednou. Sajbot přitom příslušný odbor mnohdy sám aktivně oslovuje.

Naposledy agentura neuspěla v poptávkovém řízení na akci Vesele do školy, v kterém skončila za vítěznou Agency DJ Milan. Ta podle Sajbota vyhrála všechna řízení, ve kterých byla oslovena, ačkoliv nabízí stále stejné atrakce, které údajně nejsou na některé akce města vhodné kvůli nedostatečné kapacitě.

„Nehaním práci konkurence, ale přijde mi divné, že v posledních pěti poptávkových řízeních vyhrála vždy tato firma. A je jedno, zda je rozhodujícím kritériem cena, nebo obsah nabídky. Přitom na internetu máte skoro problém ji najít,“ míní Sajbot.

„My jsme jedna z největších agentur v kraji a odbor kultury, sportu a sociálních služeb nás doslova ignoruje. V posledním řízení nás oslovili až poté, kdy jsme se jim sami telefonicky ozvali. Přijde mi to zvláštní,“ dodává Sajbot.

Na Facebooku zveřejnil otevřený dopis směřovaný magistrátu

Kvůli situaci zveřejnil na Facebooku otevřený dopis směřovaný magistrátu. V něm kritizuje způsob, jakým město poptávková řízení vypisuje a rozhoduje o vítězi.

„Například u akce Vesele do školy nebyla nikde zmínka o tom, že by rozhodujícím faktorem byla cena. V předchozích případech bylo přitom v poptávce uvedeno, že rozhodující je ze 60 procent cena a ze 40 procent kvalita programu. Letos tam ale nic takového nebylo,“ uvádí Sajbot.

„Naopak byla v podkladech zmiňována očekávaná návštěvnost tisíc lidí, na což jsme nabídku postavili a dodali velkokapacitní atrakce. Když jsem ale upozornil na naprosto nevhodné atrakce vítězné firmy, vedoucí odboru Martin Kohl mi sdělil, že návštěvnost není důležitá. Proč tedy tuto informaci v poptávce uvádějí?“ ptá se Sajbot.

S nabídkou ve výši 49 999 korun včetně DPH skončila jeho firma druhá. Vyhrála zmíněná společnost Milana Pahoreckého s cenou 49 500 korun.

„Je zajímavé, že vítězná firma uvedla cenu s DPH, přestože není jeho plátcem. Ve skutečnosti tedy byla naše nabídka levnější,“ tvrdí Sajbot.

Sajbot si myslí, že všechno musí vyhrát on, reaguje Pahorecký

„Nebyl jsem tam jenom já, ale i další čtyři firmy. Kdybych to nedostal já, mohl to dostat někdo jiný. A nebylo to výběrové řízení, jenom se dávala nabídka. Podle mě záleží na magistrátu, koho si vybere,“ řekl pro iDNES Milan Pahorecký, majitel společnosti Agency DJ Milan.

„Dostal jsem to, protože jsem byl nejlevnější. A dal jsem ještě jednu atrakci navíc, takže místo šesti atrakcí jsem tam dal sedm,“ připomíná Pahorecký.

„Pan Sajbot si myslí, že když je z Ústí, tak to všechno musí vyhrát on. Já jsem z Teplic, a třeba teď je on tady v Proboštově. Jeho reakci prostě nerozumím,“ dodává Pahorecký.

Podle mluvčí magistrátu vyhrála nejnižší nabídková cena

Podle mluvčí ústeckého magistrátu Romany Macové vyhrála nejnižší podaná nabídková cena.

„V poptávce bylo uvedeno, že se jedná o nezávaznou cenovou poptávku, tudíž vyhrává nejnižší nabídková cena. Jiná kritéria pro hodnocení nebyla stanovena. Byly stanoveny jen požadavky na zajištění akce. Cenová poptávka není veřejnou zakázkou, kde jsou stanovena kritéria hodnocení zakázky. Zde vždy hodnotíme pouze cenu,“ uvádí na dotaz MF DNES Macová.

Sajbot prý s radnicí „bojuje“ již delší dobu. Vše začalo před dvěma lety, kdy město jeho firmu na akci Vesele do školy vůbec neoslovilo.

„Došel jsem se na magistrát zeptat proč a bylo mi řečeno, že nás neznají. Přitom když si zadáte do vyhledávače ‚skákací atrakce‘, které byly předmětem poptávky, objeví se v tomto regionu jméno naší firmy na prvních místech,“ nechápe podnikatel.

Město a odbor si prostě vyberou, koho chtějí, míní Sajbot

Jeho společnost neuspěla ani v poptávce na akci Noc kostelů, v roce 2018 vyhrála opět Agency DJ Milan. Letos nebyla odborem ani oslovena.

„Město a odbor si prostě vyberou, koho chtějí, a vždy si to obhájí. Pravidla, dle kterých bude vítěz vybrán, si v podstatě ohnou dle potřeby tak, aby vyhrál jimi požadovaný či spřátelený dodavatel,“ myslí si Sajbot.

Podle právníka Pavla Jiříčka z Transparency International, která mapuje stav korupce v Česku, je problém hlavně v tom, že se magistrát žádným způsobem otevřeně nevypořádává s přijatými nabídkami a nezdůvodňuje, proč byla která vybrána.

„I když se v daném případě jedná o veřejné zakázky malého rozsahu, které nepodléhají režimu zákona o zadávání veřejných zakázek, platí i v těchto případech povinnost dodržovat zásady vymezené zákonem, tj. zásada transparentnosti, přiměřenosti a ve vztahu k dodavatelům zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace,“ upozorňuje Jiříček s tím, že i parametry poptávky by měly být ve výzvě uvedeny „pokud možno více konkrétně“.

Firma, která zvítězila, nabídla nevhodné atrakce, kritizuje Sajbot

Sajbot magistrátu vyčítá i to, že vítězná firma nabídla městu atrakce, které na danou akci nejsou vhodné.

„Město poptávalo atrakce pro návštěvnost tisíc lidí, ale vítězná firma jim nabídla atrakce vhodné pro menší akce, s kapacitou jen kolem 6 až 8 dětí. Na takových se tisíc dětí nevystřídá. My jsme jim nabízeli atrakce s kapacitou kolem 20 dětí a ještě s informacemi, které konkurenční nabídka neobsahovala – o kvalifikaci personálu a pojištění. Ani přesto jsme neuspěli,“ diví se podnikatel.

Podle Macové však bylo osloveno sedm subjektů, jež zajišťují podobné služby v kraji, „tudíž se u nich předpokládá, že dané povinnosti k poskytování služeb splňují“.

„Ano, tři z těchto subjektů nabídky ani neposlaly, protože vědí, že nemají šanci,“ oponuje Sajbot.