Ústí po vleklých sporech a opravách opět zprovozňuje krematorium

Kremační pec prošla generální opravou, opravena je i správní budova pohřební služby a správy hřbitovů.

„Kremační pec je připravena ke spuštění, povolení jsou všechna vydaná,“ uvedl v pondělí při finální prohlídce a kontrole vedoucí odboru dopravy a majetku města Dalibor Dařílek.

Krematorium přestalo sloužit svému účelu poté, co vypukl spor mezi městem a společností Memory in Memory, která byla dříve nájemcem a domáhala se vlastnictví nově pořízené pece. Tu sice pořídila, ale náklady jí byly kompenzovány snížením nájmu.

Firma Memory in Memory měla krematorium v pronájmu 20 let od roku 1997. Poté, co město v únoru 2018 podalo žalobu, firma pec zapečetila. Podle zmocněnce firmy Petra Rambouska se tak stalo kvůli pochybení ústeckého magistrátu, který Memory in Memory nepožádal o odkup pece, i když podle dohody měl.

Firma přišla s návrhem, že pec městu odprodá za polovinu její kupní ceny, tedy zhruba za sedm milionů korun. To však magistrát nepřijal.

„Jde o vyhrocený konkurenční boj. Ten se projevil mimo jiné i prodlužováním koncesního řízení. Bývalý nájemce výsledky řízení napadal a podával námitky, takže původní nájemní smlouva musela být prodlužována až do konce roku 2017,“ sdělila tenkrát mluvčí magistrátu Romana Macová.

Nový nájemce, společnost Krematorium Ústí nad Labem, tak musela začít zesnulé vozit do jiných měst, nejčastěji do Chomutova, Mostu či Prahy.

V říjnu 2019 však skončil i tento provozovatel. Důvodem ukončení smlouvy ze strany města bylo, že firma do dvou let nepostavila druhou kremační pec. Radnice se tehdy rozhodla, že už dalšího nájemce hledat nebude a bude tuto službu provozovat sama.

Opravy krematoria město vyšly na šest milionů korun

Městské služby převzaly krematorium do správy na základě příkazní smlouvy loni na podzim. „Celý objekt se nacházel v neutěšeném stavu,“ uvedl ředitel městských služeb Martin Mata.

Město po převzetí zajistilo opravu pece, úklid všech prostor, výmalbu a opravy v obřadních síních i dalších místnostech pro veřejnost, první etapu opravy dvorany před velkou obřadní síní a sanaci strojovny chladicích místností.

„Tím bylo odstraněno zatékání do místností, které již lze využít k umístění chladicích a mrazicích boxů,“ řekla mluvčí města Romana Macová s tím, že došlo i na údržbu zeleně v areálu a sanaci pochozích ploch a vše přišlo na více než šest milionů korun.

Teď město podle Dařílka zpracovává projekt na opravu rozvodů elektřiny a bude připravovat do rozpočtu žádost na pořízení nové kremační linky s rekuperací. „Pak chceme zprovoznit chladicí zařízení a do rady půjde žádost na nákup nových mrazicích boxů,“ doplnil.