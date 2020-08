Čtyři ze šesti Litevců loupež v klenotnictví přiznali, hrozí jim až 12 let

Výpověďmi obžalovaných začalo u ústeckého krajského soudu hlavní líčení v případu loňské ozbrojené loupeže v klenotnictví v centru Ústí nad Labem. Šesti Litevcům ve věku od 19 do 36 let hrozí až dvanáct let vězení.