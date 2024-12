Dárek od města lidem. Ústí vydalo knihu o Mariánské skále, unikátu z centra

Karlíček ve spisu zabírá i široké okolí jedné z dominant krajského města a částečně nahrazuje chybějící nově napsané dějiny severočeské metropole.

„Je to svým způsobem dárek Statutárního města Ústí nad Labem, které knihu vydalo, obyvatelům k Vánocům. Všem, kteří mají rádi historii severních Čech, pohraničí, ústeckým patriotům a všem lidem, kterým není lhostejné to, co je kolem nás,“ řekl ředitel městského archivu a autor, kterému s dílem pomáhali kolegyně z archivu, kolegové z muzea a další. Vznikalo intenzivně několik měsíců.

„V červnu 2023 mě při odhalování naučné stezky na Mariánku ředitel muzea Václav Houfek a starosta obvodu Severní Terasa Jaroslav Šimanovský vyzvali, zda bych nenapsal nějakou brožurku, tak jsem to slíbil,“ řekl Karlíček. A letos byla výzva doplněna o prosbu, že to musí být do konce roku. Díky nasazení grafiků, korektorů, kreslířů se to povedlo.

„Původně zamýšlená brožurka se rozrostla na čtyřistastránkový špalek. Nakonec jsou to tak trochu dějiny Ústí nad Labem v zrcadle Mariánského vrchu,“ poznamenal archivář.

Součástí knihy jsou rozhovory s lidmi, kteří mají k místu vztah, obsahuje staré i nové pověsti, historky a podivuhodné příběhy. „Stačí otevřít a nechat se unášet, určitě to asi nejde číst postupně od začátku do konce,“ uvedl Karlíček. Fotografie poskytlo muzeum a soukromníci. Autory ilustrací jsou absolventi ústecké Fakulty umění a designu Bára Tomová a Jakub Hrdlička.

Podtitul zní Hora milostná a smrtná. Na Mariánce stávala kaplička, kterou postavili lidé z vděku Panně Marii za záchranu města před morem v roce 1680. „Druhý život dostala kaplička v roce 1813, tehdy lidé děkovali za záchranu města před Francouzi za napoleonských válek. Za minulého režimu jsme se definitivně odstřihli od tohoto sentimentu a v roce 1976 ji komunisti pro zchátralost zbourali,“ řekl Karlíček.

Na skále se také mnoho lidí loučilo se životem. Jejich osudy ožívají ve vzpomínkách Ladislava Žida, bývalého dlouholetého ředitele místního kamenolomu. „Mnoho Ústečáků mi zároveň vyprávělo, jak na Mariánce zažívali mnohá dobrodružství. Je to divočina v centru, v době bytové nouze se prostě chodilo na Mariánku,“ řekl autor.

Z místa je také výborný výhled do údolí Labe, obyvatelé města odtud sledovali bombardování za války, bourání vysílače na Bukové hoře či povodně. Nacisti plánovali na vrchu postavit obří budovu a skálu provrtat tak, aby skrz ni projížděla auta do čtvrti Krásné Březno. Nakonec vzniklo uvnitř pouze několik místností krytu.

Co bude se skálou dál, o tom se bude v nejbližších letech po ukončení těžby kamene rozhodovat.

„Je to unikát uprostřed města, po dešti se leskne, na jaře porůstá tařicí. Občas vidíme problémy a uniká nám, že je tady hezky,“ zdůraznil autor knihy.