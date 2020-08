Justiční palác by se mohl začít stavět příští rok, Ústí čeká už 17 let

Jak šel čas Září 2003 – Podle odborníků neodpovídá budova ústeckého soudu současným požadavkům a tehdejší ústecký primátor Petr Gandalovič chtěl nákupem pozemku ve čtvrti Bukov pomoci justici se stavbou. Podle tehdejších předpokladů se měli soudci do nového stěhovat v roce 2007.

Květen 2007 – Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil prohlásil, že nový justiční palác by měl stát do 3 let.

Září 2013 – Podle tehdejší ministryně spravedlnosti v demisi Marie Benešové přislíbil ministr financí 850 milionů korun na ústecký justiční palác a dodala, že dostal přednost před plánovaným justičním domem v Brně.

Říjen 2013 – Prezident Miloš Zeman při návštěvě kraje poklepal na základní kámen paláce, který se musel velmi narychlo sehnat.

Leden 2015 – Ministryně spravedlnosti Helena Válková oznámila, že vznikne pracovní skupina složená ze zástupců ministerstva spravedlnosti a ústeckého krajského soudu, která měla připravit stavbu justičního paláce.

Listopad 2016 – Ministr spravedlnosti Robert Pelikán sdělil, že resort má zajištěných 1,7 miliardy korun a stavba má začít v roce 2019.

Srpen 2018 – Ministerstvo spravedlnosti tvrdilo, že stavět se začne v roce 2020 a palác bude dokončen do poloviny roku 2023, náklady by neměly přesáhnout 1,7 miliardy.

Červenec 2020 – Ministerstvo spravedlnosti předpokládá, že s budováním justičního paláce se začne příští rok, hotov má být zhruba o 2,5 roku později. Cena bude zřejmě vyšší než naposledy plánovaných 1,7 miliardy.