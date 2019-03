Příprava expozice o soužití Čechů a Němců finišuje šest let po termínu

16:32 , aktualizováno 16:32

Příští rok by už konečně po mnoha letech mohla společnost Collegium Bohemicum veřejnosti představit expozici nazvanou Naši Němci. Ta si bere za cíl přiblížit 800 let soužití Čechů a Němců na českém území. Podle ředitele Collegia Petra Koury jde příprava do finále.