PRO!Ústí chtělo do základních škol zřizovaných městem menstruační pomůcky zajistit a do konce roku je financovat z magistrátního rozpočtu. Městská koalice, složená ze zástupců hnutí ANO, SPD a dvou nezařazených zastupitelů, však podpořila protinávrh radního pro školství Bohumila Ježka (SPD) o neschválení pořízení pomůcek.

Po Brnu, Ostravě, Plzni či Liberci tak Ústí dalším krajským městem v republice, které pomoc hlavně pro dívky ze sociálně slabých rodin zavádí, nebude.

„Tento bod byl na jednání zastupitelstva naprosto zbytečný. Školy, které to chtějí řešit, žádnou pomoc z vnějšku nepotřebují, pomůcky pro dívky dokážou zajistit pomocí vlastních provozních prostředků. Jedná se řádově o stokoruny měsíčně,“ zdůvodnil radní Ježek z SPD svůj návrh.

Proti zajištění pomůcek byl i zastupitel Jaromír Hůla, rovněž z SPD. „Zdravotnictví řeší kraj, tak ať se tím taky kraj zaobírá,“ uvedl Hůla. Základní školy přitom spravují radnice.

Podle zastupitelky Karoliny Žákovské (PRO!Ústí), která se Hůlovi vysmála, protože menstruace není zdravotní problém, by mělo být naprosto normální, aby menstruační potřeby byly na toaletách ve školách dostupné stejně jako mýdlo nebo toaletní papír.

V Ústí nad Labem je 19 základních škol zřizovaných městem, dotace ve výši zhruba 120 tisíc korun by podle Žákovské nebyla pro jeho rozpočet zátěží.

„V současné době nemá část žákyň ze sociálně slabších rodin dostupné vhodné menstruační potřeby. To se prakticky projevuje ve snížení školní docházky, kdy mají několikadenní absenci za měsíc, což následně přispívá ke zhoršenému prospěchu,“ popsal Jiří Bartoníček (PRO!Ústí) s tím, že hlavním přínosem by bylo nejen zlepšení školní docházky, ale také prevence zdravotních komplikací, kdy nedostatek vhodných pomůcek často vede k řešením zvyšujícím rizika infekce nebo jiných zdravotních obtíží. Některé dívky používají místo vložek či tamponů noviny nebo toaletní papír, jiné nosí jednu vložku i dva dny.

Radní pro školství Ježek s tím ale nesouhlasí. Podle něj se absence dívek ze sociálně slabých rodin ani jejich školní výsledky s nabídkou hygienických pomůcek nezlepší. „Ověřil jsem si, že absence zůstává stejná, dívky jako důvod absence neuváděly chybějící menstruační prostředky, ale do školy nešly kvůli doprovodným zdravotním problémům v době menstruace,“ zmínil Ježek.

Je to prospěšné, říká ředitel školy

Některé školy ve městě - například „základka“ ve vyloučené lokalitě Mojžíř nebo škola v Krásném Březně - už vložky nebo tampony svým žákyním zdarma poskytují. Zapojily se do projektu neziskové organizace Člověk v tísni, která v pilotním programu zajistila menstruační pomůcky pro šest škol v Ústí zdarma.

Není ale jisté, že tento projekt bude pokračovat. „Nemůžeme slíbit, že budeme menstruační potřeby do škol, kde to funguje teď, dodávat dál. Chceme, aby si to zkusily i jiné školy. Cílem je, aby to potom převzali zřizovatelé,“ uvedla Kristýna Bojič z Člověka v tísni.

„Přes počáteční obavy se celý projekt jeví jako prospěšný. Menstruační pomůcky jsou instalovány volně v košících na všech dívčích toaletách a k nějakému ničení a nepořádku po snad dvou incidentech zpočátku nedochází. Ta možnost i ta volná dostupnost, kdy nemusejí chodit někam žádat, určitě přispívají k větší pohodě dívek,“ popsal Karel Bendlmajer, ředitel školy v Mojžíři, kam chodí převážně děti ze sociálně slabých rodin.

Ze zásob Člověka v tísni zatím čerpá i základní škola v Krásném Březně. „V loňském roce jsme dostali menstruační pomůcky na přesný počet děvčat od pátého do devátého ročníku. Myslím, že to funguje dobře,“ zmínila ředitelka školy Jindra Šteflová s tím, že před instalací košíčků s pomůckami na toalety bylo nutné dívky seznámit kam například použité potřeby odkládat.

„V některých rodinách se o tomto tématu moc nemluví,“ dodala. „Až nám dojdou a od Člověka v tísni je už nedostaneme, nevím jestli je budeme kupovat sami. V tomto případě bychom příspěvek od města samozřejmě uvítali,“ sdělila ředitelka.

Nabízí se otázka, jestli radní pro školství Bohumil Ježek ví, že by se školám peníze na menstruační pomůcky hodily. Zatím to ale vypadá, že se Ostravou nebo Libercem, kde magistráty menstruační pomůcky školám platí, zastupitelé za ANO, SPD a dva nezařazení inspirovat nenechali.