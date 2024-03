Koupil si nůž a pobodal bratra, soudí muže. Ten tvrdí, že se chtěl jen poprat

Podle obžaloby Radek Batelka svůj čin plánoval. Nůž s osm centimetrů dlouhým ostřím, si ve stejný den, kdy došlo k útoku, koupil s úmyslem svého bratra usmrtit, stojí v obžalobě.

Pod balkonem bytu, kde starší z bratrů bydlel, ho alkoholem posilněný Batelka několikrát vyzýval, aby byt opustil a šel za ním ven. Přitom držel v jedné ruce rozevírací nůž, ve druhé ruce prášek, který na svého bratra chtěl hodit.

„Bratr na mě pod balkonem opakovaně volal, abych šel ven, že mě zabije. Viděl jsem, že má v ruce nůž. Šel jsem tedy dolů a vzal si s sebou teleskopický obušek na sebeobranu,“ stojí ve svědecké výpovědi napadaného Romana Batelky. „Poté ke mně Radek přiběhl s nožem v ruce. Ve druhé ruce měl nějaký prášek, který po mě hodil, ale nezasáhl mě,“ popsal poškozený.

Na tento útok napadený reagoval švihnutím obušku. Poté obžalovaný se slovy „Pojď, zabiju tě“ bodl svého bratra do oblasti levého podpaží, dalších osm ran směřovalo do oblasti hlavy, zad, pod levou lopatku těsně nad oblast ledvin a sleziny, dále do předloktí a kotníku.

V důsledku toho poškozený skončil na zemi, kde se snažil bránit pomocí obušku a kopy nohou. Poté, co obžalovaný zaregistroval pohyb u vchodových dveří, z místa odešel.

„Cítím se být nevinen. Nic si nepamatuji. Se žalobou nesouhlasím, nechtěl jsem to udělat,“ opakoval obžalovaný Batelka dokola před soudem.

„Co jsem způsobil, jsem se dozvěděl až od právníka ve věznici po několika měsících. Chtěl jsem se s bratrem jenom poprat. Musel jsem být nepříčetný. Svého bratra mám hodně rád, činu lituju a omlouvám se,“ kál se v soudní síni.

Bratra měl přitom v telefonu uloženého jako „zku*vysyn“, uvedl na dotaz soudkyně.

„S bratrem jsem dříve neměl problémy, až poslední tři měsíce. Chtěl jsem si udělat živnostenský list a bratr mi slíbil, že mi bude dělat garanta. Ale pořád to oddaloval,“ popsal u soudu důvod, proč jej napadl.

Za uvedený trestný čin mu hrozí trest odnětí svobody až na dvacet let. Jednání u krajského soudu bude pokračovat v úterý.