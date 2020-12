Koalice v Ústí nad Labem zřejmě skončí, na radnici už nemá většinu

ANO tak oslabilo na osm mandátů a má jich stejně jako nejsilnější opoziční PRO! Ústí. Koalice má nyní 18 hlasů, opozice, již tvoří PRO! Ústí, Vaše Ústí, KSČM a SPD, má hlasů 19.

Kvůli oslabení koalice na sebe zastupitelé na svém pondělním jednání dočasně převedli část kompetencí městské rady, opatření začne platit od úterý 22. prosince. Pro omezení kompetencí hlasovali všichni zastupitelé.

„Přišli jsme o většinu, místy ji ale máme. Závisí to na projednávaných bodech,“ řekl primátor Petr Nedvědický (ANO), který se v poslední době často shoduje více s opozicí než koalicí. „Je to překvapivé, ale je to realita,“ sdělil primátor, podle kterého k odvolání rady pravděpodobně dojde.

Do té doby však bude podle něj stávající koalice hledat podporu u jednotlivých zastupitelů.



„Převedení kompetencí rady na zastupitelstvo zpomalí fungování úřadu. Zastupitelé se budou muset scházet dvakrát do měsíce,“ řekl. „Považuji to za populistický návrh, má pro hnutí ANO symboliku donutit ho k ústupkům,“ dodal Nedvědický.

Členové opozice předpokládají, že budou poměrně rychle zahájena jednání napříč politickým spektrem, která povedou k sestavení koaliční většiny v zastupitelstvu. „Aby skutečně rozhodování v radě zastupovalo většinový názor většiny města,“ popsala Karolína Žákovská z PRO! Ústí

Přenesení kompetencí znamená, že zastupitelstvo bude třeba rozhodovat o rozpočtových opatřeních do půl milionu korun.