Silnice u nemocnice v Ústí bude bezpečnější, úpravy vyjdou na 120 milionů

Na jednom z hlavních tahů krajským městem začnou podle plánů ústecké radnice úpravy už na křižovatce ulic Malátova, Na Spojce a Bělehradská, počítá se s tím, že zde dopravu budou řídit semafory.

„Dále směrem k Masarykově nemocnici se upraví křižovatka ulic Stará, Krušnohorská a Sociální péče. Přidá se zde odbočovací pruh doleva směrem k nemocnici, aby odbočení do ulice Sociální péče bylo snazší,“ přiblížil vedoucí ústeckého odboru dopravy a majetku Dalibor Dařílek.

Podle ústeckého primátora Petra Nedvědického (ANO) by stavební úpravy neměly omezit dopravu. „Co se týče plánovaných změn u nemocnice, po obou stranách vozovky je záliv, kde zastavuje MHD a cestující vystupují a nastupují. Tyto zálivy budou sloužit jako základ budoucího třetího pruhu, který se po vybudování semaforů připojí k dnešnímu dvojpruhu,“ popsal primátor.

U horního vjezdu do špitálu bude nově světelná křižovatka i přechod. „Ve směru od centra vznikne samostatný odbočovací pás do nemocnice, který budou využívat sanitky záchranářů,“ dodal Dařílek.

Další změna nastane u dolního vjezdu do areálu špitálu, kde se také rozšíří pruhy pro odbočování vozidel, které pojedou do nemocnice, současně by zde měl vzniknout prostor pro otáčení vozidel. Úpravy končí odbočkou do ulice Petrovická směrem na Strážky. Zastávka u nemocnice se posune kvůli bezpečnosti níž.

Projektová dokumentace je už hotová, práce budou stát necelých 120 milionů korun. O změnách město jednalo se společností Krajská zdravotní, pod niž spadá ústecká nemocnice, a zapojil se i kraj.

„Chtěli jsme komplexní řešení. Na úpravy pro zvýšení bezpečnosti chodců město dostalo dotaci víc než 90 milionů korun. Zbývajících 28 milionů korun jsme dosud neřešili, předpokládám, že se kraj iniciativně zapojí a uvědomí si svoji odpovědnost, protože se v ulici nachází příjezd k nemocnici, která spadá právě pod něj,“ sdělil Nedvědický s tím, že město chce nyní co nejrychleji vypsat výběrové řízení na zhotovitele, stavět by se mohlo začít v září.