Těšili se na DiCapria, měli smůlu. Za hvězdu natáčel v Úštěku střežený dvojník

Pavel Křivohlavý
  15:45
Papírový sníh, komparzisté v dobových kostýmech a neprodyšně uzavřený střed města. Malebné městečko Úštěk na Litoměřicku se stalo dějištěm natáčení filmu oscarového režiséra Martina Scorseseho s americkým filmovým štábem. Hvězdného Leonarda DiCapria, který ve snímku hraje hlavní roli, však k nevoli všudypřítomných diváků v Úštěku nahradil jeho dvojník. I on byl však pečlivě střežený.
Natáčení filmu What Happens at Night režiséra Martina Scorseseho v Úštěku na Litoměřicku (16. března 2026)
Právě na hlavní hvězdu filmu se těšili nadšenci, kteří se na natáčení do Úštěku přijeli podívat mnohdy i z velké dálky. „Strašně moc bych chtěla DiCapria vidět naživo, klidně i z dálky,“ těší se paní Eva, která filmaře pozorovala od rána.

Její naději však boří další filmová fanynka, která sledovala nedělní předávání Oscarů v kalifornském Los Angeles. „DiCaprio je v Americe, vždyť tam právě vyhrál film Jedna bitva za druhou, kde hraje hlavní roli. Filmaři říkali, že tady je jenom jeho dvojník,“ říká paní Jarka, které nepřítomnost hvězdy zas tolik nevadí. „Ráda pozoruji filmaře při práci a pak se v kině těším, že uvidím, co s tím střihači provedli,“ dodává.

Americký režisér, herec, scenárista a pedagog Martin Scorsese si severočeský Úštěk prohlédl už letos v únoru. Třítisícové městečko s malým historickým jádrem na rozhraní Českého středohoří a Kokořínska mu tak učarovalo, že se zde rozhodl nafilmovat záběry příjezdu a odjezdu, který bude v titulních a koncových titulcích.

Scorsese, jehož film Skrytá identita získal čtyři Oscary, v Česku natáčí hollywoodskou adaptaci předlohy What Happens at Night (Co se děje v noci), před přesunem do Úštěku natáčel také ve středočeské Ratboři u Kolína.

Mysteriózní drama, které by se do kin mělo dostat příští rok, pojednává o americkém manželském páru, který cestuje do malého zasněženého evropského městečka, aby si adoptoval dítě. Ubytují se v tajemném hotelu, ve kterém se setkají s podivnými postavami – zpěvačkou, obchodníkem a léčitelem. Zatímco se snaží získat vytoužené dítě, realita se jim pomalu rozmazává, začnou zpochybňovat vlastní životy a vztahy.

Vedle Leonarda DiCapria se ve snímku objeví Jennifer Lawrence, Mads Mikkelsen nebo Patricia Clarkson.

Atmosféra klidného maloměsta s malebnou městskou památkovou rezervací láká filmaře českých i zahraničních produkcí. Jedním z nejznámějších filmů, kterým jeho kulisy posloužily, je Svěrákův oscarový Kolja, Renčův muzikál Rebelové nebo jeho drama Hlídač č. 47. Vznikal tu ale také historický film Zámek v Čechách s Jiřinou Jiráskovou v hlavní roli nebo koprodukční drama 3 sezóny v pekle a v roce 2024 se zde natáčel český dobrodružný film s názvem Cukrkandl.

„Mně se nejvíc líbilo natáčení reklamy na pivo Kozel. Tam je moc srandovní, jak jim ten kozel pomáhá s nábytkem. To je moje nejoblíbenější reklama,“ líčí seniorka Milada, která v Úštěku žije odmalička.

Její sousedka Alice dodává, že se vždy chodí dívat na natáčení pohádek. Nejraději vzpomíná na Krakonošovo tajemství.

Úštěk se ale objevil i v americkém oscarovém komediálním dramatu Králíček Jojo s hvězdnou Scarlett Johanssonovou, který zde v roce 2018 natáčel novozélandský režisér Taika Waititi.

„V Úštěku máme i Filmovou stezku. Je vyznačená kostkami v chodníku a můžete si ji projít s mobilem nebo s papírovým letákem, který dostanete zdarma v turistickém informačním centru na náměstí,“ upozorňuje senior David, který si žádné místní natáčení nenechá ujít.

„Když filmaři přijedou na naše náměstí, musíme vyparkovat, což je docela nepříjemné, protože tady není moc místa. Ale na druhou stranu jsme moc rádi, že tu točí. Úštěk je totiž úžasně krásné město a jsme rádi, když ho díky filmovému plátnu mohou obdivovat i lidé třeba v Americe,“ usmívá se paní Tamara.

