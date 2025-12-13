Kostel jako otloukánek historie. Zvonu se dočká díky sbírce trvající 13 let

Pavel Křivohlavý
  8:45
Po dvanácti letech se radnici v Úštěku na Litoměřicku podařilo ve veřejné sbírce nashromáždit dostatek peněz na pořízení nového zvonu do kostela sv. Petra a Pavla, který to v minulosti neměl jednoduché. Více než milion korun nyní pokryje výrobu téměř tunového zvonu ve slavném Zvonařství Manoušek, které má za sebou opravdu prestižní zakázky.
Zvony zrekvírované za 2. světové války – 11. března 1942

Zvony zrekvírované za 2. světové války – 11. března 1942 | foto: archiv města Úštěk

Kostel sv. Petra a Pavla na náměstí v Úštěku (říjen 2024)
Demontáž zvonů za 2. světové války – 11. března 1942
„Úštěcký zvon bude zasvěcen sv. Petru a Pavlu. Vážit bude 800 kilogramů a spodní průměr zvonu bude 1 090 milimetrů. Výška zvonu včetně koruny a hlavice bude jeden metr. Koruna zvonu bude šestiramenná a bude zavěšena na dubové hlavici se třmeny,“ popsal starosta Úštěku Ondřej Elísek (SNK ED).

Veřejná sbírka začala 1. února 2013. Celkem se podařilo vybrat téměř 1,3 milionu korun. „Cena nového zvonu bude činit 1,1 milionu. Zbytek využijeme na opravu zvonové stolice ve věži kostela a pro novou elektroinstalaci ve věži,“ doplnil starosta s tím, že výroba zvonu má začít na jaře. Samotnou instalaci pak město plánuje na přelom června a července.

Na těle zvonu najde místo městský erb, reliéfy apoštolů Petra a Pavla či chmelového věnce, letopočet, několik nápisů nebo insignie Zvonařství Manoušek. Mimochodem, tato firma se podílela třeba na opravě pražské loretánské zvonkohry či na výrobě nového srdce pro největší český zvon Zikmund v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.

Komunisté do chrámu evangelíků nacpali slepice, město teď kostelu vrací tvář

Nový zvon nahradí ten, který 11. března 1942 zabrali nacisté pro německý zbrojní průmysl. Historie úštěckých zvonů však byla složitější. Původně měl úštěcký kostel, který byl postaven mezi lety 1764 až 1772, sedm zvonů. Pořízeny byly ze sbírek mezi obyvatelstvem a ten největší o váze 2 800 kilogramů, který se jmenoval Velký, darovalo město Úštěk. Všechny zvony až na ten nejmenší však byly v letech 1916 až 1917 zrekvírovány pro vojenské účely.

„Po válce se opět vybraly peníze a dosadily se čtyři zvony, největší vážil 1 040 kilogramů. Ale za druhé světové války byly opět odvezeny a zničeny. Kostel bez zvonu je však jako člověk bez duše,“ popisuje starosta, proč město přistoupilo k odlití nového zvonu.

10. listopadu 2024
