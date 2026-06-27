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Už jen vysvětit. Kostel má po 84 letech zvon, sbírka na něj trvala přes dekádu

Pavel Křivohlavý
  8:18
Po 84 letech má kostel sv. Petra a Pavla v Úštěku na Litoměřicku opět svůj zvon. O ty původní jej připravila první světová válka a o další pak ta druhá. V únoru 2013 zahájilo město veřejnou sbírku na odlití nového zvonu a po dvanácti letech se mu v ní podařilo nashromáždit více než milion korun. Zvon je nyní vystaven v hlavní lodi kostela, aby si jej zájemci mohli prohlédnout zblízka.

„Jedná se o historickou událost pro Úštěk, jako nejmenší městskou památkovou rezervaci v České republice. Nový úštěcký zvon už dorazil ze zbraslavské zvonárny pana Rudolfa Manouška,“ říká starosta Úštěku Ondřej Elísek (SNK ED).

Nový zvon pro kostel sv. Petra a Pavla v Úštěku na Litoměřicku (červen 2026)
Nový zvon pro kostel sv. Petra a Pavla v Úštěku na Litoměřicku (červen 2026)
Zvony zrekvírované za druhé světové války – 11. března 1942
Nový zvon pro kostel sv. Petra a Pavla v Úštěku na Litoměřicku (červen 2026)
23 fotografií

Zvon bude umístěn za mříží vstupních dveří kostela, kde si jej včetně jeho srdce mohou lidé prohlédnout a vyfotit, ještě několik dní. „Samotné svěcení zvonu se bude konat 1. července v 17:30 hodin za účasti arcibiskupa Stanislava Přibyla,“ doplňuje úštěcký starosta s tím, že samotný zvon má 790 kilogramů, ale i se srdcem a zavěšením se hmotnost vyšplhá na více než tunu.

Na jedné straně nového zvonu je nápis „Zvon pořízen z darů obce, farníků a přátel města Úštěku“ a reliéf chmelového věnce s vročením letopočtu a insigniemi Zvonařství Manoušek. Z druhé části jsou reliéfy apoštolů Petra a Pavla a nápis „Na počest apoštolů sv. Petra a Pavla Město Úštěk“ a městský erb.

Původně měl úštěcký kostel celkem sedm zvonů. Pořízeny byly ze sbírek mezi obyvatelstvem a ten největší darovalo město Úštěk. V letech 1916 až 1917 však byly zrekvírovány pro vojenské účely.

Kostel jako otloukánek historie. Zvonu se dočká díky sbírce trvající 13 let

Po válce se opět vybraly peníze a osadily se čtyři zvony. V roce 1942 je však nacisté zabrali pro německý zbrojní průmysl.

Zvonařství Manoušek, v němž nechalo město nový zvon odlít, má za sebou skutečně prestižní zakázky. Podílelo se třeba na opravě pražské a loretánské zvonkohry či na výrobě nového srdce pro největší český zvon Zikmund v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.

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