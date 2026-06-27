„Jedná se o historickou událost pro Úštěk, jako nejmenší městskou památkovou rezervaci v České republice. Nový úštěcký zvon už dorazil ze zbraslavské zvonárny pana Rudolfa Manouška,“ říká starosta Úštěku Ondřej Elísek (SNK ED).
Zvon bude umístěn za mříží vstupních dveří kostela, kde si jej včetně jeho srdce mohou lidé prohlédnout a vyfotit, ještě několik dní. „Samotné svěcení zvonu se bude konat 1. července v 17:30 hodin za účasti arcibiskupa Stanislava Přibyla,“ doplňuje úštěcký starosta s tím, že samotný zvon má 790 kilogramů, ale i se srdcem a zavěšením se hmotnost vyšplhá na více než tunu.
Na jedné straně nového zvonu je nápis „Zvon pořízen z darů obce, farníků a přátel města Úštěku“ a reliéf chmelového věnce s vročením letopočtu a insigniemi Zvonařství Manoušek. Z druhé části jsou reliéfy apoštolů Petra a Pavla a nápis „Na počest apoštolů sv. Petra a Pavla Město Úštěk“ a městský erb.
Původně měl úštěcký kostel celkem sedm zvonů. Pořízeny byly ze sbírek mezi obyvatelstvem a ten největší darovalo město Úštěk. V letech 1916 až 1917 však byly zrekvírovány pro vojenské účely.
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Po válce se opět vybraly peníze a osadily se čtyři zvony. V roce 1942 je však nacisté zabrali pro německý zbrojní průmysl.
Zvonařství Manoušek, v němž nechalo město nový zvon odlít, má za sebou skutečně prestižní zakázky. Podílelo se třeba na opravě pražské a loretánské zvonkohry či na výrobě nového srdce pro největší český zvon Zikmund v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.