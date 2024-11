Peníze na zvon město vybírá už deset let. Aby se dočkalo, zbytek chce doplatit

Do zvonu chce radnice investovat zisk z kulturní akce Úštěcký advent, která se bude konat 14. prosince. Peníze z oblíbeného jarmarku obvykle putují do městské kasy. Tentokrát tedy výtěžek vylepší sbírku na zvon. „Schválila to rada města i zastupitelstvo,“ říká starosta Úštěka Ondřej Elísek (SNK ED).

Sumu tvoří především vybrané vstupné. Úštěcký advent navštěvuje okolo sedmi tisíc lidí. Starosta by si přál, aby jich letos přišlo alespoň deset tisíc a příspěvek do sbírky byl co největší. „Počet návštěvníků, a tím i zisk se odvíjí od počasí. Osobně bych si přál, aby se vybralo okolo milionu korun,“ doplňuje Elísek.

Veřejnou sbírku na zvon zahájil Úštěk 1. února 2013. Dárci mohou příspěvky buď zasílat na účet, nebo mohou peníze fyzicky vložit do kasiček na městském úřadu a v kostele. Do letošního června se podařilo vybrat více než 598 tisíc korun. Nasbíraná částka se sice stále zvyšuje, ale aby nashromážděné finance neztratily hodnotu, je podle starosty nutné začít jednat.

Město si již nechalo zpracovat akustický obraz a studii, jak by mohl budoucí zvon vypadat. Stojí za ní hudební skladatel, varhaník a diecézní kampanolog (odborník na zvony, pozn. red.) Radek Rejšek.

„Z jeho doporučení se nám nejvíce líbí zvon velmi podobný tomu, o který jsme přišli v roce 1942. Podle prvotního průzkumu by mohl včetně všech potřebných prací vyjít na 1,8 milionu. Vše se však odvine od toho, kolik finančních prostředků Úštěcký advent vynese,“ podotýká Elísek. Kdy by mohl být zvon vyroben a zavěšen v kostele, si netroufá říct, věří však, že to bude co nejdříve.

Úštěcký kostel sv. Petra a Pavla, postavený mezi lety 1764 až 1772, měl původně sedm zvonů, které byly většinou pořízeny ze sbírek mezi obyvatelstvem. Největší zvon o váze 2 800 kilogramů se jmenoval Velký a darovalo jej město Úštěk. Všechny zvony až na ten nejmenší byly v letech 1916 až 1917 zrekvírovány pro vojenské účely.

„Po válce se opět vybraly peníze a dosadily se čtyři zvony, největší vážil 1 040 kilogramů. Všechny tyto zvony byly 11. března 1942 odvezeny pro německý zbrojní průmysl. Kostel bez zvonu je však jako člověk bez duše,“ doplňuje starosta s tím, že úštěcké zvony byly vždy majetkem města.