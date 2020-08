Povolte jed, žádají zemědělci. Hraboši jim zničili až 90 procent úrody

Pro zemědělce jsou pohromou, populace sýčků díky nim sílí Zatímco pro zemědělce je nadbytek hrabošů pohroma, pro některé ptáky je to doslova požehnání. Jak nedávno uvedla Česká společnost ornitologická (ČSO), především díky přemnožení těchto hlodavců vyvedli letos sýčci v kraji rekordních 95 mláďat. To je o třetinu víc než loni a historicky nejvíce za dobu, kdy ČSO populaci této kriticky ohrožené malé sovy sleduje. Třeba v roce 2017 šlo jen o 37 mláďat. „Sýčci běžně mívají tři až pět mláďat, ale my jsme letos objevili pět snůšek se šesti mláďaty a jednu se sedmi. Silný rok přičítáme dostatku hrabošů, kterými se v době jejich hojnosti mladí sýčci přednostně živí. Při kontrole budek jsme zjistili, že sýčci měli velké zásoby hrabošů. V jedné budce jsme jich napočítali dokonce 21. Sýčci ze silného hrabošího roku těžili opravdu významně,“ řekl Martin Šálek, hlavní koordinátor ochrany sýčků z ČSO a Ústavu biologie obratlovců AV ČR. Odborníci nicméně dodávají, že až další roky ukážou, jaký vliv měl letošek na celkovou populaci sýčků v Česku. Informace o tom získají díky ornitologickým kroužkům. „Letos jsme okroužkovali 81 mláďat, což je historicky nejvyšší počet. Díky kroužku zjistíme, jak je sýček starý a kde se narodil, a také, jak daleko od místa svého narození si našel nové teritorium,“ uvedl Miroslav Bažant, terénní pracovník ochrany sýčků z ČSO, s tím, že se jen malá část mláďat sýčků dožije následujícího roku, kdy už se může stát rodičem. Hlavním důvodem, proč sýček mizí z české krajiny, je intenzivní zemědělství a s tím spojený úbytek velkého hmyzu, kterým se sýček živí. Z tuzemské dříve nejpočetnější sovy s desítkami tisíc párů je nyní sova nejohroženější s již jen desítkami párů. (gor)