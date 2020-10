ANO a ODS se v Ústeckém kraji poohlíží i po jiném partnerovi než STAN

Zatímco v neděli a pondělí se zdála být blízko krajská koalice vítězných ANO, ODS a STAN, aktuálně to podle informací MF DNES vypadá, že ve shodě jsou hlavně ANO a ODS a hledá se ten třetí. Anebo dokonce čtvrtý do party.

Podle informací redakce probíhají vyjednávání nejen ve trojici se STAN, ale občanští demokraté a ANO intenzivně debatují už i se Spojenci pro kraj. STAN by tak nemusel svůj historický úspěch v kraji, kdy získal 7 zastupitelů, překlopit ve vládní zisk, nebo by se musel smířit s dalším partnerem.

Věc je však velmi citlivá a vyjednavači – Jan Schiller (ANO), Jiří Kulhánek (ODS) a Jiří Řehák (Spojenci pro kraj) k debatám mlčí. Stejně nesdílní jsou i jejich spolupracovníci.



„Jednáme s ANO a ODS. Víc nemohu říci,“ uvedl lídr Spojenců Jan Řehák. Spojence tvoří JsmePRO!, TOP 09, Zelení, SNK-ED a Liberálně ekologická strana.



„Schůzka dnes odpoledne ale určitě proběhne. Bude se stálými partnery,“ uvedl Jan Schiller, kandidát na hejtmana z vítězného ANO.



Koalice prvních tří stran – ANO, ODS a STANu – by měla v pětapadesátičlenném zastupitelstvu pohodlnou většinu 32 hlasů. Pokud by ANO a ODS vyměnily STAN za Spojence pro kraj, byl by koaliční projekt s 29 hlasy křehčí.



Přesto i Filip Ušák ze STANu uvádí, že by rád dokončil projekt, který severočeští vítězové voleb začali dohadovat v neděli.



„To, co si kluci rozehrávají za našimi zády, je samozřejmě jiný příběh. A bylo by fér, kdyby mám ho řekli. Slyšeli jsme, už mají memorandum se Spojenci a nabídli jim dvě místa v radě. To už jsme zaznamenali. Samozřejmě, možné je všechno. Za nás platí, pokud budou splněny dohody, můžeme jít do této koalice,“ řekl lídr STAN Filip Ušák.



ANO a ODS netrpělivě sleduje debaty mezi STAN a Piráty

V neděli a pondělí se zdálo, že projektu koalice ANO, STAN a ODS nestojí v cestě příliš překážek. Podle informací MF DNES ale nyní politici v ANO a ODS netrpělivě sledují debaty mezi STAN a Piráty. Hlavně vyjednavači ODS se obávají toho, aby Filip Ušák nepřišel za ANO s nabídkou koalice ANO + STAN + Piráti.



Zřejmě právě kvůli debatám mezi STAN a Piráty se v úterý nesešli k oznámenému finalizování dohody lídři Schiller, Kulhánek a Ušák.

Ve volbách v Ústeckém kraji vyhrálo ANO, následováno ODS, STAN Piráty, SPD, KSČM, Spojenci pro kraj a Lepším severem. Ze zastupitelstva vypadla ČSSD.

V uplynulém volebním období tu vládla koalice KSČM, ČSSD a SPD-SPO, která svou dohodou obešla ANO, jež v roce 2016 také vyhrálo krajské volby.

Jan Schiller, kandidát ANO na hejtmana a poslanec strany, už podobný scénář nechce dopustit. Bez ANO se ale nyní žádná silná koalice neobejde hlavně proto, že hned pro několik stran a uskupení v zastupitelstvu je nepřijatelná koalice s Okamurovou SPD. A nutno podotknout, že mezi severočeskými politiky je i dost osobních animozit.