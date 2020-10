V Ústeckém kraji se chystá podpis koaliční smlouvy ANO, ODS a Spojenců

Smlouva se bude zřejmě podepisovat v Schillerově poslanecké kanceláři v Mostě. „My jsme se nezadrhli vůbec na ničem, jednání je od začátku postavené na férovosti,“ řekl Jan Schiller.

Už dříve řekl, že se vzdá mandátu poslance, pokud se stane hejtmanem. S tím dosavadním Oldřichem Bubeníčkem (KSČM) už Schiller jednal o epidemii koronaviru. „Zajímal jsem se o současnou situaci, pan hejtman je velice vstřícný,“ uvedl Schiller.

Volby v kraji vyhrálo ANO, druhá skončila ODS, třetí STAN. Po volbách se lídři dohodli na spolupráci. Společné jednání ukončilo to, že Starostové začali vyjednávat bez vědomí dalších dvou stran s Piráty.

ANO proto oslovilo Spojence pro kraj, které tvoří hnutí a strany JsmePRO, LES, SNKED, Zelení, TOP09.

„Koaliční smlouva je připravená. Žádný zádrhel při vyjednávání nebyl,“ řekl lídr ODS Jiří Kulhánek, který je čtyři roky opozičním krajským zastupitelem a léta starostou Kadaně. Tím chce také zůstat a vykonávat funkci náměstka hejtmana jako neuvolněný.

Piráti dnes zaslali tiskovou zprávu, v níž uvedli, že nabídli Spojencům pro kraj a STAN zapojení do krajské vlády. Na to už je podle lídra Spojenců Jiřího Řeháka pozdě.

„My jsme připraveni podepsat koaliční smlouvu s ANO a ODS, jsme na konci vyjednávání, bylo to překvapivě příjemné a konstruktivní. Našli jsme shody, jednání byla férová a korektní,“ řekl ČTK Řehák.

Piráti usilují o vytvoření demokratického bloku

Piráti podle krajského manažera Vratislava Filípka usilují o vytvoření demokratického bloku, který by mohl být protiváhou ANO.

„Máme oprávněné obavy, že hned po odhlasování koalice nebudou Spojenci sami pro ANO nijak důležití a nebudou takovou pojistkou, protože klíčová hlasování se mohou klidně opírat o tichou podporu SPD a dalších subjektů,“ uvedli Piráti.

„Vadí mi toto strašení lidí, vadí mi to, co dělají. Uráží mě to,“ řekl Schiller. „Mě by zajímalo, jak to chtějí složit bez ANO a ODS, to půjdou s komunisty a SPD ?“ řekl na to Kulhánek.

ANO obsadí v zastupitelstvu 17 křesel, ODS osm, sedm STAN, pět SPD, po čtyřech mají Spojenci pro kraj, komunisté a Lepší sever, jehož lídrem je současný náměstek hejtmana Martin Klika. Také Lepší sever chtěl jednat, a to o sestavení „široké duhové koalice“.

Před čtyřmi lety KSČM uzavřela koalici s ČSSD a SPD-SPO, ve volbách tehdy zvítězilo hnutí ANO. Současný hejtman Bubeníček už ve volbách nekandidoval.