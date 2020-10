Dohoda o nové vládě v Ústeckém kraji je podepsána, ANO nebude mít většinu

Jan Schiller Narozen: 6. dubna 1972, Most



Vzdělání: Fakulta životního prostředí UJEP a Hornicko-geologická fakulta Technické univerzity Ostrava



Kariéra: před vstupem do politiky působil mimo jiné jako zástupce provozního náměstka Alfa Term Most, později byl u stejné firmy vedoucím staveb a provozním ředitelem; věnoval mimo jiné budování čistíren odpadních vod

Politické funkce: poslanec (od října 2017), postu se chce vzdát, zastupitel města Most (od října 2014).