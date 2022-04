Kraj žádá obnovení další části Kozí dráhy, Správa železnic to neplánuje

Část trati už Správa železnic (SŽ) obnovila a od března po ní znovu jezdí turistické vlaky. Vedení kraje ale nyní chce, aby byla trať co nejdříve opravena v celé své délce.

„Ústecký kraj má ambici využívat celé délky tratě Kozí dráhy. Žádáme proto SŽ, aby začala ihned jednat o uvolnění prostředků na opravu osmikilometrového úseku z Telnice do Krupky pod stanici lanovky na Komáří vížku ještě v letošním roce,“ upozornil Řehák v dopise zveřejněném na serveru spolku Záhada lokálek.

Teprve pak podle něj půjde změřit přínosy pro turistický ruch i pro region východního Krušnohoří, neboť se tím vytvoří smysluplný dopravně-turistický systém. Zároveň náměstek upozornil, že současný jízdní řád počítá s prodloužením stávajících spojů do Krupky a zpět.

„Pravidelnou denní dopravu začne kraj objednávat ihned po obnovení celé trasy Kozí dráhy, tento požadavek jednoznačně zaznívá od starostů na západní části dráhy, neboť město Krupka a obce Proboštov a Novosedlice jsou součástí teplické aglomerace,“ upozornil Řehák.

Přidal i další argument pro opravu úseku z Telnice do Oldřichova. Tím je podle něj, i v kontextu současné mezinárodní situace, růst cen ropy a plynu. „Osobní doprava bude v budoucnu čím dál dražší a také neekologická. Tlak na využívání veřejné dopravy jistě zesílí,“ podotkl Řehák.

Správa železnic ale zatím opravu zbývajícího úseku nechystá. Argumentuje tím, že kraj na Kozí dráhu objednává malý objem dopravy.

Náměstek hejtmana Jiří Řehák

„SŽ v současné době neplánuje opravu železniční infrastruktury v úseku Telnice - Oldřichov. Není zařazena v plánu oprav a údržby schváleném Centrální komisí ministerstva dopravy,“ potvrdila MF DNES mluvčí státního podniku Nela Friebová.

Podle ní je o opravě zmíněného úseku možné uvažovat pouze v případě, že bude ze strany objednavatele dopravy v Ústeckém kraji relevantní poptávka na zavedení pravidelné celoroční dopravy.

„Zahájení přípravy a následná realizace opravy však podléhají mimo jiné ekonomickému posouzení efektivity vynaložených nákladů na obnovu trati a schválení Centrální komisí ministerstva dopravy,“ podotkla mluvčí.

Podmínka je nezákonná, argumentuje kraj

S tím ale Řehák nesouhlasí. Podmínka pravidelné celoroční dopravy je podle něj nezákonná.

„Proto ji jako argument neakceptujeme. Opakujeme požadavek, aby SŽ sdělila termín zahájení oprav. Odbor regionálního rozvoje Ústeckého kraje se svým oddělením cestovního ruchu znovu důrazně potvrzuje zájem o zprovoznění trati až do Krupky, a to co nejdříve. Pro příští rok počítáme s objednáním vlaků až do zastávky Jeníkov–Oldřichov v turistickém režimu,“ připomněl náměstek.

Stav, v jakém se Kozí dráha aktuálně nachází, je podle Řeháka prokazatelně způsoben nezodpovědností Správy železnic.

„Ta má nyní jednoznačnou povinnost své selhání urychleně napravit. S ohledem na nedávné rozhodnutí ÚPDI (Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře – pozn. aut.) předpokládáme, že se SŽ začne chovat s péčí řádného hospodáře a nadále nebude vynakládat veřejné prostředky na pokuty za protizákonné jednání,“ sdělil Řehák.

„Bylo by pro všechny lepší, kdyby SŽ začala plnit své zákonem dané povinnosti, tedy udržování tratí v provozuschopném stavu,“ dodal náměstek.