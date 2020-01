Ústecký kraj bude hospodařit se schodkem, na opravy silnic dá miliardu

„Letošní vyšší rozpočet je díky nárůstu daňových příjmů a velkému růstu finančních prostředků od státu hlavně v oblasti školství a sociálních věcí. Na druhou stranu je letošní rozpočet schodkový o 865 milionů,“ řekl náměstek primátora Martin Klika (ČSSD).

Schodek chce kraj částečně vykrýt z přebytku hospodaření za loňský rok. „Odhadem by měl být půl miliardy korun. Myslím, že hospodaření je celkem na dobré úrovni a schodek budeme řešit i z investičního úvěru,“ doplnil Klika s tím, že rozpočet kryje všechny nutné výdaje včetně financování evropských projektů.



Investiční úvěr 1,1 miliardy na krytí schodku si kraj vzal například i na letos plánovanou opravu Benešova mostu v Ústí nad Labem za 200 milionů, jehož oprava se ovšem posouvá.

Výdaje, které směřují k modernizaci a rozšíření krajské infrastruktury, letos činí 2,488 miliardy. K velkým investicím, které jsou v plánu, tak patří stavba sociálního zařízení ve Velemíně na Litoměřicku, cena však ještě není jasná.

Pokračovat bude i budování obchvatu Chomutova za 250 milionů korun, který celkově přijde na 700 milionů. Na obnovu silnic II. a III. tříd včetně mostů a výstavbu cyklostezek je v rozpočtu 979 milionů.

Hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM) míní, že je rozpočet rozumný, přestože je schodkový. „Lze předpokládat, že další finance v průběhu roku do příjmů přibudou,“ řekl.

Problematické financování sociálních služeb

Jako dlouhodobě problematické však vidí financování sociálních služeb. „Pokud jde o nešťastné sociální služby, bohužel stát dá jedny peníze, ale stojí zcela jiné. V závěru loňského roku jsme na udržení sociálních služeb, hlavně pobytových, museli poslat 30 milionů. Musíme počítat s tím, že letos se problém bude opakovat,“ poznamenal Bubeníček.

Přebytek hospodaření z předchozího roku chce proto krajská samospráva dát do rezervy na tyto služby.

Důležité podle Bubeníčka také bude, aby Dopravní společnost Ústeckého kraje už konečně jezdila vlastními autobusy a ne půjčenými. Krajský soud v Brně totiž zakázal předběžným opatřením plnění smlouvy o dodávce 90 autobusů od firmy Zliner do doby, než o věci rozhodne Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

„Platíme jak za nové autobusy, tak za půjčené. Je důležité, abychom mohli jezdit svými a doprava se stabilizovala,“ sdělil hejtman.

Opoziční zastupitelé rozpočet kritizují

Opozice by víc peněz směřovala na investice. „Rozpočet by se dal vytvořit lépe. Jsou tam finanční prostředky, které netvoří další peníze a rozvoj kraje. V rozpočtu je vysoká zadluženost, nevyužívají se investice, jak by měly, a celkově jsou investice pozadu,“ řekl Jiří Kulhánek (ODS).



Opoziční zastupitel Petr Urbánek (ANO) upozornil na to, že vedení kraje si „hraje“ s čísly, která uvádějí deficit. Loňský rok by tak prý podle schválených rozpočtových opatření, kterými rada kraje i zastupitelé v průběhu roku zvyšují některé náklady či výdaje, měl skončit s deficitem 1,8 miliardy korun a ne jen 500 milionů.

„A to už je poměrně významný nárůst, je to téměř 10 procent všech příjmů kraje. Závěrečný účet může tuto výši změnit, ale je zřejmé, že kraj si nemůže dovolit takto pokračovat v hospodaření, a proto nás mrzí, že i rozpočet na letošek je s poměrně velkým deficitem,“ sdělil Urbánek.

„Řádově 0,8 miliardy, přičemž ten deficit je podstatně vyšší než v rozpočtovém výhledu. Nárůst je hlavně v běžných výdajích, tedy v projídání rozpočtu, není to v investicích do rozvoje kraje,“ popsal zastupitel. Podle něj je jasné, že deficit kraje dál jen poroste.

„Kraj si vzal úvěr na investice i na pokrytí deficitu. Je poměrně nereálné, že by se zaplatil, a budeme muset dojít k nějakému omezení služeb. Do budoucna to může být výrazný problém,“ dodal Urbánek.