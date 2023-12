Se změnou jízdních řádů přicházejí nové linky. Cestování mezi kraji bude snazší

Novinku pro cestující, projekt Čtyřmezí, spustí od 10. prosince, kdy začne platit nový jízdní řád, Dopravní společnost Ústeckého kraje. V oblasti veřejné dopravy se kraj propojí s některými městy v Plzeňském, Středočeském a Karlovarském kraji.

„Cestujícím toto propojení přinese celou řadu výhod, mimo jiné nové linky autobusů, uznávání krajských tarifů ve vícero spojích či zajištění návaznosti přestupů na další spoje,“ popsal krajský radní pro dopravu Marek Hrabáč (ANO). „Pro příští rok nechystáme ani žádnou úpravu cen jízdného. Dopravu ještě posílíme o některé školní spoje, zlepší se obslužnost Lounska nebo dojde k posílení dopravy v odlehlých oblastech kraje,“ doplnil.

S novým jízdním řádem začne jezdit několik nových spojů. „Například na trati ze Žatce do Lužné a Rakovníka uvažoval Středočeský kraj pouze o víkendovém provozu. Dohodli jsme se, že nejen že zůstane provoz i ve všední dny, ale bude ještě o jeden pár vlaků posílen,“ uvedl Jakub Jeřábek z krajského odboru dopravy. Jezdit začne také nová linka, která spojí Karlovy Vary s Lubencem na Lounsku a Prahou. „Nově také pojede autobus z Prahy až do Kadaně, dosud končil v Žatci,“ dodal Jakub Jeřábek.

Prodlouží se také linka z Podbořan do středočeské Jesenice. Ode dne, kdy začne platit nový jízdní řád, bude jezdit až do Kralovic v Plzeňském kraji.

Ke změnám dochází také v turistické dopravě. Od 23. do 26. prosince a od 30. prosince do 1. ledna pojedou na lince T4 z Lovosic do Chotiměře vánoční jízdy. Linka T8 mezi Ústím nad Labem a Moldavou v Krušných horách pojede v příštím roce během všech turnusů jarních prázdnin v Ústeckém kraji. „Dosud jezdila pouze po dobu jarních prázdnin na Teplicku a Mostecku,“ vysvětlil Jakub Jeřábek.

Dobrou zprávou pro cestující je, že mezi jednotlivými kraji dojde k uznávání jízdenek. Lidé tak nebudou muset mít dvě jízdenky, ale postačí jim pouze jedna. Ve všech krajských autobusech bude možné platit bezhotovostně, jízdné je tak o 10 procent levnější než při koupi klasické papírové jízdenky.

Ceny MHD od 1. ledna neporostou

Za stejné peníze jako letos budou vozit cestující i dopravní podniky v jednotlivých městech. „Žádné zvyšování cen nepřipravujeme,“ sdělila Simona Mohacsi, ředitelka ústeckého dopravního podniku. Základní jízdenka pro dospělého, se kterou je možné cestovat 45 minut, vyjde v Ústí na 24 korun, stejně jako v Děčíně nebo Teplicích. O korunu více platí lidé od 18 do 65 let v Mostě, naopak o tři koruny méně za stejný časový úsek platí cestující v Chomutově.

V Lounech, kde žije necelých dvacet tisíc obyvatel, platí lidé za cestování MHD nejméně. Obyčejné jízdné tady vyjde pro cestující od 15 do 65 let na 13 Kč.

Zcela zdarma jezdí už od roku 2018 městskou dopravou obyvatelé Litoměřic. Jinak tomu nebude ani v roce příštím. „Zavedením MHD zdarma jsme reagovali na stále se zvyšující podíl osobní dopravy. Vzhledem k poloze města je velmi problematické vybudovat obchvat. Hledali jsme proto způsoby, jak vytvořit podmínky pro naše obyvatele, aby alespoň oni omezili používání aut ve městě,“ vysvětlila důvody neplacené dopravy po městě Eva Břeňová, mluvčí litoměřické radnice.

„Lidé dopravu využívají stále častěji, počet cestujících nám každý rok narůstá,“ poznamenala mluvčí. Na provoz městské autobusové dopravy vynaloží radnice každý rok několik milionů korun, letos to bude 16.