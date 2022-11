Sousedovi se valí černý kouř z komína. Starostové očekávají stížnosti

„Sousedovi jde z komína černý kouř a není to poprvé. Kdo ví, čím topí,“ slýchali starostové hlavně menších obcí v kraji během loňské topné sezony. A počítají s tím, že udání na souseda, který v kotli pálí i to, co se nemá, bude s ohledem na vysoké ceny paliva v letošní topné sezoně víc.