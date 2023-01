Vedení Ústí a kraje uvažují o směně divadla za muzeum, to je pro město zátěží

„Po měsíci práce máme na stole základní varianty vztahu Ústeckého kraje k Severočeskému divadlu. Vyjednávání nebyla lehká,“ řekl náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci pro kraj).

První variantou je, že by si divadlo převzalo město a kraj by se na jeho chodu dál významně podílel. Druhá varianta, která je na stole už osm let počítá s tím, že divadlo bude města a kraj převezme ústecké muzeum.

Jak nakonec bude dohoda vypadat, o tom by měly na konci ledna debatovat vyjednávací týmy obou stran. A proč je bitva tvrdá? Obě instituce stojí desítky milionů a radnice i kraj spekulují, co v budoucnu zaplatí a zvlášť Ústí nemá peněz nazbyt.

„Primárním úkolem a cílem kraje není ušetřit peníze, primární cíl je vyřešit situaci v divadle. Asi jediná varianta, která není možná, je ta, aby pokračovala současná smlouva, kdy ani jedna ze stran nemůže divadlo řídit. Budeme hledat variantu, aby obě strany byly spokojené,“ sdělil ve středu Řehák.

Podle náměstkyně ústeckého primátora Věry Nechybové (nezařazená) by bylo ideálním řešením, kdyby město převzalo divadlo a kraj naopak ústecké muzeum.

„Tato varianta by se nám líbila. Je to standardní, protože Ústecký kraj zřizuje muzea. Pro město je muzeum velká finanční zátěž, větší než financování divadla. Pokud by kraj nechtěl financovat divadlo, pak je tato varianta na místě,“ řekla Nechybová.

Ovšem podle představy magistrátu má kraj převzít muzeum bez budovy a sbírek. To kraj nechce. „Všichni se chceme dohodnut, je to důležité pro zaměstnance, aby nebyli v nejistotě, ale pojďme jednat fér,“ namítá hejtman Jan Schiller (ANO).