Mýdlo s jelenem. Ústí vystavuje unikátní památku George Schichta

Rodina Schichtů patřila k nejvýznamnějším podnikatelům v českých zemích a postarala se o to, že o severočeském Ústí věděla ve své době snad celá Evropa. Ve čtvrti Střekov založila továrnu na jedlé tuky, oleje a drogistické zboží. Jméno Schicht mívalo stejný zvuk jako Škoda nebo Baťa. Stálo za mýdlem s jelenem, kosmetikou Elida, tuky Ceres a dalšími proslulými značkami.

Slavnou historii továrny a značek připomíná muzejní výstava nazvaná Schichtova epopej v muzeu. Právě na základě ústeckých historiků kolem dokumentace Schichtových závodů se Peter Schicht rozhodl muzeu věnovat několik vzácných rodinných památek.

Jde o obraz od známého českého malíře Jaroslava Šetelíka, který si jeho děd odvezl v roce 1929 do svého nového domova v Londýně, kde zastával místo prvního prezidenta nadnárodního koncernu Unilever, který Schichtovi spoluzaložili. „Chtěl jsem, aby obraz visel v muzeu a mohla si ho prohlídnout široká veřejnost. A ne, aby visel v ložnici,“ uvedl Peter Schicht. Muzeum plánuje obraz zařadit do expozice v brzké době.

Součástí daru je i osobní telegram československého vyslance v Londýně a později ministra zahraničí československé exilové vlády Jana Masaryka Georgu Schichtovi. Oba byli důvěrní přátelé a v Británii se často setkávali, což reflektuje i obsah telegramu.



Sedmdesátiletý Peter Schicht zavítal do Ústí nad Labem vůbec poprvé, doprovodila ho manželka a jeho dvě dcery s jejich partnery. Mimo jiné si prohlídl i výstavu v muzeu. „Expozice je velmi profesionálně připravena a je velmi zajímavá. Nejvíce mě zaujali vystavené reklamy na výrobky továrny, díky nimž jsem si uvědomil, jak významná značka to byla a do kolika zemí se výrobky prodávaly,“ uvedl.

Kromě muzea si návštěva v doprovodu historiků prohlédla rodinnou hrobku na Střekově, továrnu dnes známou jako Setuza a navštívili také vesničku Roztoky u Povrlů, kde stojí bývalá vila Georga Schichta.

Výstava Schichtova epopej potrvá do 30. Června. Veřejnost může vidět velkou část velkoformátových pláten, které nechali vytvořit němečtí továrníci Georg a Heinrich Schichtovi.