Centrum pro závislé se má přesunout do rodinné zástavby, sousedé protestují

Autor: ,
  14:03
Část obyvatel Ústí nad Labem se bouří kvůli přesunu centra pro závislé do rodinné zástavby ve Staré ulici. Jednou z nabízených služeb je i kontaktní centrum (K-centrum), které umožňuje narkomanům mimo jiné výměnu injekčních stříkaček a jehel. Na novém místě by měla služba začít fungovat už od ledna.
Drug-Out Klub sídlí v ulici Velká Hradební v centru Ústí nad Labem.

Drug-Out Klub sídlí v ulici Velká Hradební v centru Ústí nad Labem. | foto: Miloslava Hálová, MF DNES

Drug-Out Klub sídlí v ulici Velká Hradební v centru Ústí nad Labem.
Drug-Out Klub sídlí v ulici Velká Hradební v centru Ústí nad Labem.
Drug-Out Klub sídlí v ulici Velká Hradební v centru Ústí nad Labem.
Drug-Out Klub sídlí v ulici Velká Hradební v centru Ústí nad Labem.
5 fotografií

Místní podepisují petici a požadují, aby centrum v lokalitě nevzniklo. Obávají se totiž, že se do klidné vilové části města začnou stahovat uživatelé drog, mluví o ohrožení bezpečnosti svých rodin a tvrdí, že sociální služba zaměřená na uživatele drog do vilové čtvrti nepatří. Poukazují na blízkost školky, parku i polikliniky a strachují se, že by se atmosféra ulice mohla zásadně změnit.

Řada z nich připomíná i zkušenosti z minulosti, kdy v nižší části ulice už obdobné zařízení bylo. „My jsme si to prožili. Víme, co se tady dělo. O to mocnější ty naše obavy jsou,“ řekl Jan Kalina, který v ulici bydlí celý život. Uvádí, že si uživatelé drog v minulosti chodili měnit stříkačky a následně si drogu aplikovali v zahradách a dvorech v okolí.

„Sousedovi bylo tehdy deset a koukal na ně z okna. Chodili na polikliniku na záchody, dělali tam bordel. Sedávali u plotů, byly tu vykradené, a dokonce pokálené zahrádky. A park nebyl to, co je teď,“ dodal.

Podle iniciátorky petice Ireny Schrankové se obyvatelé bojí, že by se část klientů mohla přesouvat právě do místního parku. „Ti lidé tam budou chodit, budou si tam aplikovat drogy a s nimi se potáhne trestná činnost. Z místa, které teď žije, se stane prostor, kde se budeme bát chodit,“ přiblížila Schranková.

Petici proti zřízení centra ve Staré ulici podepsalo dosud 372 lidí, protestující podpořil i šéf ústecké policie Jindřich Holeček. Podpisové archy jsou umístěné například v poliklinice, místní restauraci i kavárně. Petenti také přišli na poslední jednání ústeckého zastupitelstva v pondělí a chtěli situaci řešit.

Drug-Out Klub sídlí v ulici Velká Hradební v centru Ústí nad Labem.
Drug-Out Klub sídlí v ulici Velká Hradební v centru Ústí nad Labem.
Drug-Out Klub sídlí v ulici Velká Hradební v centru Ústí nad Labem.
Drug-Out Klub sídlí v ulici Velká Hradební v centru Ústí nad Labem.
5 fotografií

„Přišli jsme vám sem říct, že uděláme všechno pro to, aby to centrum u nás v ulici nebylo. Zamyslete se. Nemáte tady jinou část města, která by byla takhle cenná,“ sdělila za petiční výbor zastupitelům Schranková.

Vedení města tvrdí, že momentálně nemůže situaci ovlivnit, protože dům není v jeho vlastnictví. Primátor Petr Nedvědický (ANO) uvedl, že o provozu centra bude rozhodovat stavební úřad. „V současné době s tím nemůžeme nic udělat,“ popsal.

Náměstek primátora Tomáš Vlach (ANO) doplnil, že město nabídlo organizaci Drug-Out Klub, která centrum pro závislé provozuje, náhradní objekt v Předlicích, ten ale podle neziskovky nesplňoval požadavky na dostupnost a velikost.

Původní budovu město odkoupilo

Centrum se z původního místa ve Velké Hradební stěhuje proto, že město budovu, v níž sídlí, odkoupilo a vypovědělo mu smlouvu. V objektu by nově měla být dětská skupina.

Organizace tak musela v krátké době hledat nové zázemí. Jako dostupné řešení, které splňuje požadavky na umístění adiktologických služeb v centru města, se jí nakonec jevil dům právě ve Staré ulici.

Drug-Out Klub odmítá, že by se v lokalitě objevovali rizikoví klienti. Předsedkyně spolku Zdeňka Staňková zmínila, že organizace bývá často nespravedlivě spojována s lidmi, kteří nejsou jejími klienty. Podle ní centrum poskytuje zdravotní, sociální a psychoterapeutické služby lidem řešícím závislost a také jejich blízkým. V péči má kolem 700 klientů.

Na novém místě ve Staré ulici tak nemá jít podle vedení centra jen o výměnu injekčních stříkaček. Má být poskytována také ambulantní adiktologická péče, poradenství, terapie a podpora mladých klientů včetně těch, kteří řeší alkohol, drogy či gambling.

Podle organizace jsou tyto služby ve městě dlouhodobě potřebné a jejich dostupnost pomáhá předcházet tomu, aby se závislí lidé více pohybovali na veřejných místech.

„Potřebujeme, aby to mělo logiku – aby byly služby efektivní. O jiné lokalitě se bavit nemůžeme, protože bychom nesplnili dostupnost. Nebudu diskriminovat část klientů jen proto, že se to někomu nehodí,“ obhajovala výběr objektu ve Staré ulici ředitelka organizace Drug-Out Klub Radka Kobližková.

V lokalitě, kde centrum v současné době sídlí, je řada problémů. Pohybují se tam narkomani či dealeři drog. Kobližková na zastupitelstvu vysvětlovala, že se však nejedná o klienty organizace, a poukázala na bezdomovce v podnapilém stavu, kteří se v oblasti také vyskytují.

„Já pro vás nikdy ruku nezvednu,“ reagovala náměstkyně primátora Věra Nechybová (nez.) ohledně poskytnutí dotace na příští rok (město centru poskytuje příspěvek pravidelně každý rok – pozn. red.).

Kobližková ovšem připomněla, že město se na financování centra podílí jen minimálně. „Od města dostáváme sto tisíc korun ročně, přitom provoz je v řádech milionů. Pro město jsme velmi levná služba,“ vylíčila.

19. června 2024
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Atletická nádhera. V Ústí vyroste nejlepší česká hala za 600 milionů korun

Nová multifunkční atletická hala, která má vyrůst v Ústí nad Labem.

Nejmodernější, nejkrásnější. Česká atletika a nejen ona dostane multifunkční halu pro 2 200 diváků, jejíž ambice sahají až k mistrovství Evropy. Vyroste v Ústí nad Labem za zhruba 600 milionů korun a...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Do čtyř let nová Stínadla! Teplice: Budeme rychlejší než Sparta nebo Ostrava

Teplický stadion na Stínadlech.

Romantický výhled z teplického stadionu na Bouřňák přes nízkou tribunku? Brzy minulost, Stínadla se uzavřou. Fotbaloví skláři jsou pod novým majitelem Milanem Kratinou zatím tichou vodou, která ale...

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

Dvě stě tun na novém mostě. Kolos mezi Žatcem a Mostem v zatěžkávací zkoušce obstál

Zatěžovací zkouška mostu v Žiželicích na Lounsku. (27. listopadu 2025)

Statickou zatěžkávací zkouškou si ve čtvrtek prošel nový most v Žiželicích, který tvoří hlavní část obchvatu na Lounsku na silnici I/27 mezi Žatcem a Mostem. Celkem na něm technici otestovali čtyři...

Centrum pro závislé se má přesunout do rodinné zástavby, sousedé protestují

Drug-Out Klub sídlí v ulici Velká Hradební v centru Ústí nad Labem.

Část obyvatel Ústí nad Labem se bouří kvůli přesunu centra pro závislé do rodinné zástavby ve Staré ulici. Jednou z nabízených služeb je i kontaktní centrum (K-centrum), které umožňuje narkomanům...

3. prosince 2025  14:03

Policisté pokračují v prohlídce bytu, kde našli zbraně. V akci je pyrotechnik

V ulici Boženy Němcové v Klášterci nad Ohří policisté v jednom z bytů nalezli...

Policisté v Klášterci nad Ohří ve středu za účasti pyrotechnika a psovoda se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin prohledají byt, kde v úterý nalezli střelné zbraně a munici. Kvůli možnému...

3. prosince 2025  11:09

Po Neapoli i Teplice, ve vánočních dresech vyrukují na Slavii. Inspirace? Svetr

Speciální vánoční dresy fotbalistů Teplic, které obléknou v zápase proti...

Bodové dárky fotbalisté Teplic rozdávat Slavii nechtějí, ale sváteční nálada při pátečním mikulášském zápase na Stínadlech panovat bude. Domácí hráči totiž vyběhnou na prvoligový trávník ve...

3. prosince 2025

Atletická nádhera. V Ústí vyroste nejlepší česká hala za 600 milionů korun

Nová multifunkční atletická hala, která má vyrůst v Ústí nad Labem.

Nejmodernější, nejkrásnější. Česká atletika a nejen ona dostane multifunkční halu pro 2 200 diváků, jejíž ambice sahají až k mistrovství Evropy. Vyroste v Ústí nad Labem za zhruba 600 milionů korun a...

2. prosince 2025  21:24

V Lovosicích řeší chování ředitele gymnázia. Intimní vztah se studentkou, zní školou

Ústecký kraj podal trestní oznámení kvůli chování ředitele Gymnázia Lovosice.

Napjatá atmosféra panuje na gymnáziu v Lovosicích. Ústecký kraj jakožto zřizovatel školy podal trestní oznámení litoměřickému státnímu zastupitelství kvůli podezření na nevhodné chování ředitele...

2. prosince 2025  11:30,  aktualizováno  15:17

Razie na Chomutovsku. Policie v bytě našla střelné zbraně a munici

V ulici Boženy Němcové v Klášterci nad Ohří policisté v jednom z bytů nalezli...

Policisté dnes zasahovali v jednom z bytů v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku, kde nalezli střelné zbraně i munici. Obyvatelé domu byli evakuováni a okolí uzavřeno. V souvislosti s případem...

2. prosince 2025  12:11,  aktualizováno  15:16

Fotbal šel stranou, pak Teplicím pomohl k záchraně. Kričfaluši o rodinné tragédii

Modrá, 4. 7. 2025, fotbalová příprava FK Teplice - Viagem Ústí nad Labem....

Minulý ročník byl oporou teplického mužstva, ale v rozhodující fázi sezony se ze sestavy na dva zápasy vytratil. Nebyl zraněný, neměl ani jiné zdravotní potíže. Fotbalistu Ondřeje Kričfalušiho...

2. prosince 2025  13:01

V Teplicích u zříceniny hradu Škvárovník našel kolemjdoucí mrtvolu v rozkladu

Hrad Škvárovník v Teplicích na Letné.

V lese u zříceniny hradu Škvárovník na Letné v Teplicích policie prošetřuje nález mrtvoly ve značném stupni rozkladu. Příčinu úmrtí má určit nařízená soudní pitva.

2. prosince 2025  12:11

Do čtyř let nová Stínadla! Teplice: Budeme rychlejší než Sparta nebo Ostrava

Teplický stadion na Stínadlech.

Romantický výhled z teplického stadionu na Bouřňák přes nízkou tribunku? Brzy minulost, Stínadla se uzavřou. Fotbaloví skláři jsou pod novým majitelem Milanem Kratinou zatím tichou vodou, která ale...

2. prosince 2025  7:25,  aktualizováno  11:34

Táta ročního syna bojuje s leukémií. Jeho družku dojalo, kolik lidí mu chce pomoct

Pětatřicetiletý Pavel bojuje s agresivním typem leukémie. Hledá se pro něj...

Ještě na začátku letošního léta si pětatřicetiletý Pavel Tesárek z Loun naplno užíval života. Po zaměstnání sportoval a volný čas trávil se svojí partnerkou a několikaměsíčním synem. Zvrat přišel v...

2. prosince 2025

Jsme jako dorostenci, štve šéfa Přikryla. Volejbalové Ústí je zase poslední

Cole Duncanson smečuje, blokuje Štěpán Svoboda.

Do třetice baráž ne, vyhlásil šéf ústeckých volejbalistů Miroslav Přikryl před startem nové extraligové sezony. Neúspěšný tým rozpustil a od základu přestavěl, k trenérovi Ondřeji Žabovi dosadil...

1. prosince 2025  17:46

Nohejbal, pěnový míč. Jak mostecký trenér Horváth dělá fotbalisty i z „dřeváků“

Plzeňský asistent trenéra Pavel Horváth

Nohejbalem k lepším zítřkům! Mostecký trenér Pavel Horváth, kdysi sám fotbalový hračička, ho svému týmu ordinoval pro zdokonalení techniky i pro oživení party, aby hráči necivěli jen do mobilů....

1. prosince 2025  16:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.