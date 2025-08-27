Praštil holí do plotu, který držela sousedka. Ústavní soud muži zrušil trest

Autor: ,
  14:06
Ústavní soud (ÚS) zrušil rozsudek nad mužem, jenž si po sousedských konfliktech vyslechl podmíněný trest za pokus o ublížení na zdraví a vydírání. Udeřil kovovou holí do plotu, který z druhé strany držela rukou sousedka. Podle zrušeného verdiktu jí úderem chtěl ublížit. Přetrvávají pochybnosti o vině, plyne z nálezu soudkyně zpravodajky Dity Řepkové.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAFRA

„Postup krajského, vrchního a Nejvyššího soudu celkově nesvědčí o náležitém respektu k principu presumpce neviny a z něj vyplývající zásadě in dubio pro reo, která umožňuje odsoudit obviněného jen v případě dosažení praktické jistoty o jeho vině,“ stojí v nálezu.

Muž nález přijal s viditelným dojetím a konstatováním, že spravedlnost existuje. Znovu musí rozhodnout Krajský soud v Ústí nad Labem.

Původně se krajský soud přiklonil k závěru, že muž chtěl udeřit ženu holí do ruky. Vycházel z kamerového záznamu, který zachytil také mužovo vysvětlení: „Praštil jsem přes plot. Kdybych praštil přes ruce, tak by je měla zlomený, ne?“

Krajský soud podle ústavních soudců větu dezinterpretoval, když ji bral jako potvrzení úmyslu zaútočit na ruce. „Věta mohla také znamenat, že si stěžovatel byl vědom následků, a právě proto na ruce poškozené nemířil. Touto variantou interpretace se však krajský soud rovněž nezabýval,“ uvedl ÚS.

Vydírání podle zrušeného verdiktu spočívalo ve výhrůžkách sousedce, se kterou měl muž dlouhodobé spory. Šlo o situaci „tvrzení proti tvrzení“, přičemž krajský soud uvěřil ženě. Poukázal mimo jiné na to, že pokud byl muž schopen ženu fyzicky ohrozit úderem holí, pak není vyloučeno, že se uchýlil i k výhrůžkám.

Ústavní soud se zastal nemocného muže. Stát mu roky upíral příspěvek na péči

„V trestním řízení není možné postupovat předpojatě logikou obdobnou úvaze ‚kdo lže, ten krade‘,“ reagovali ústavní soudci.

Uložený trest činil 2,5 roku vězení s podmínečným odkladem na tři roky. Kauza se nyní vrací na začátek. Podle ústavních soudců je trestní řízení krajním prostředkem, přičemž v podobných situacích někdy postačí pokuta za přestupek. Obecně je zapotřebí hledat mírnější řešení, i když se jeví komplikovanější či zdlouhavější.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Sraz pod okny policie, pak rachot. Teplice trápí mladí na silnicích, řádí denně

Obyvatelé Teplic si stěžují na noční jízdy motorkářů a chlapců i dívek v upravených autech. Srazy těch, kteří túrují motory ve večerním tichu a jezdí jako závodníci, se konají na několika místech....

Nechutná hromadná rvačka diváků v okrese. Agresivita stoupá, štve předsedu

Vzduchem létaly nadávky a hlavně pěsti. Fanoušci se do sebe nechutně pustili za brankou, řezali se hlava nehlava, dokonce i po pádu na zem. Rvačka mezi ligovými chuligány? Kdepak, skandální události...

V deset večerka, denně fotky majiteli. Chod psího hotelu připomíná dětský tábor

Kam se psem, když jedeme třeba na dovolenou a nemůžeme zvíře vzít s sebou? Pro takové případy se jako řešení nabízí psí hotel. Jeden takový funguje například i v Třeskonicích na Lounsku. Jak to v něm...

Poslední bál pro Karolínku. Odcházení dětí nemusí být díky hospicům jen plné slz

Karolínce jsou čtyři roky, všichni okolo ní vědí, že za pár dní kvůli nemoci zemře, už nezvedne ani hlavu. Teď se však směje. Je na pohádkovém bále. Odborníci a dobrovolnice z mobilního hospicu jí ho...

Nejhezčí německou turistickou stezku letošního roku máme hned za humny

Nejkrásnější turistická stezka v Německu leží jen několik desítek metrů za českými hranicemi. Prestižní titul, který pravidelně udělují čtenáři časopisu Wandermagazin, získala letos Stezka Caspara...

Praštil holí do plotu, který držela sousedka. Ústavní soud muži zrušil trest

Ústavní soud (ÚS) zrušil rozsudek nad mužem, jenž si po sousedských konfliktech vyslechl podmíněný trest za pokus o ublížení na zdraví a vydírání. Udeřil kovovou holí do plotu, který z druhé strany...

27. srpna 2025  14:06

Žemlička mladší na scéně: Finsko jsme s tátou vybrali, ať se oprostím od jména

Jeho táta působil na mimosparťanské fanoušky jako rudý hadr na býka, teď se na scéně objevuje Richard Žemlička mladší. Odchovanec pražské Sparty, který však už dvě sezony hokejově roste ve Finsku a...

27. srpna 2025  14:02

Bránil se, ale bodal příliš. Za bitku v Ústí soud potvrdil muži čtyři roky

Za pobodání muže v Ústí nad Labem potvrdil odvolací soud Ondřeji Malému čtyřletý trest vězení. Zamítl odvolání obžalovaného i státního zástupce. Malý muže opakovaně bodl po předchozí hádce, kterou...

27. srpna 2025  13:37

Bradáčové vadí snížené tresty mladých vězňů za zbití dozorce, chce opakovat soud

Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová nesouhlasí s mírnějším trestem pro dva muže, kteří ve Věznici Všehrdy na Chomutovsku napadli dozorce. Vrchní soud v Praze čin překvalifikoval z pokusu o...

27. srpna 2025  12:13

Ústecký, či Teplický kraj? Rivalita Monteků a Kapuletů ze severu baví i žhaví

Nesmiřitelní Montekové a Kapuleti střihnutí troškou vtipných Škopkových a Konopníků. Ve fotbalovém prostředí se oprášila rivalita, která na nějaký čas usnula. Ústecký Viagem přitápí pod kotlem a...

27. srpna 2025  8:11

Litvínov vyzrál na Vary, Kladno počtvrté v řadě prohrálo. Třinec rozhodl v závěru

Hokejisté Litvínova zdolali v přípravě na extraligu Karlovy Vary 3:1 a oplatili jim porážku z předešlého vzájemného zápasu. Liberec vyhrál na ledě Kladna 3:1 a připravil Rytířům čtvrtý nezdar za...

26. srpna 2025  20:05,  aktualizováno  20:53

Pardubice slaví v poháru první vítězství v sezoně, Jablonec uhájil neporazitelnost

Fotbalisté Pardubic, Jablonce i Teplic potvrdili roli favoritů a úspěšně zvládli vstup do domácího poháru. Poslední tým nejvyšší soutěže z Pardubic ve 2. kole MOL Cupu zvítězil po obratu nad...

26. srpna 2025  19:18,  aktualizováno  20:12

Za vraždu krajana v Ústí soud potvrdil Moldavanovi 11 let, motiv zůstává nejasný

Za vraždu krajana na ubytovně v Ústí nad Labem půjde Moldavan na 11 let do vězení. Pražský vrchní soud mu v úterý potvrdil prvoinstanční trest a zamítl mužovo odvolání. Moldavan vinu odmítal. U soudu...

26. srpna 2025  16:27

Hokejová dvacítka se v Chomutově naladí na MS, fanouškům se předvede i Mrtka

Poslední společný test před mistrovstvím světa. Hokejová dvacítka se pod vedením trenéra Patrika Augusty představí od středy do neděle v Chomutově na Turnaji pěti zemí a domácí sestava je...

26. srpna 2025  14:10

„Brzy to bude stejné.“ Sportovci uklízeli ústecké ghetto i se svým romským mluvčím

Premium

Fotbalisté druholigového Viagemu Ústí nad Labem a basketbalisté Slunety se pořádně činili v ústecké čtvrti Předlice. Do nechvalně proslulého ghetta vyrazili uklízet. Sesbírali spoustu odpadků, našli...

26. srpna 2025  13:58

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Válečníci našli náhradu za Ogundirana, Američan Davis zářil v Norsku i v Evropě

To nejlepší na konec. Basketbalový Děčín našel nového lídra, poslední posilou letošního ligového semifinalisty je Američan Dashawn Davis, nejlepší střelec loňského evropského poháru ENBL a...

26. srpna 2025  9:10

Diagnóza „naučená bezmoc“. Děti kvůli zadlužení rodin dopředu ztrácí motivaci

V Česku je aktuálně v exekuci přes 600 tisíc lidí , celkový počet exekucí přesahuje 3,1 milionu. Statistikám vévodí Ústecký kraj. Za strohými číselnými údaji se skrývají rozličné příběhy a řada z...

26. srpna 2025  6:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.