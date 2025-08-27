Praštil holí do plotu, který držela sousedka. Ústavní soud muži zrušil trest

„Postup krajského, vrchního a Nejvyššího soudu celkově nesvědčí o náležitém respektu k principu presumpce neviny a z něj vyplývající zásadě in dubio pro reo, která umožňuje odsoudit obviněného jen v případě dosažení praktické jistoty o jeho vině,“ stojí v nálezu.
Muž nález přijal s viditelným dojetím a konstatováním, že spravedlnost existuje. Znovu musí rozhodnout Krajský soud v Ústí nad Labem.
Původně se krajský soud přiklonil k závěru, že muž chtěl udeřit ženu holí do ruky. Vycházel z kamerového záznamu, který zachytil také mužovo vysvětlení: „Praštil jsem přes plot. Kdybych praštil přes ruce, tak by je měla zlomený, ne?“
Krajský soud podle ústavních soudců větu dezinterpretoval, když ji bral jako potvrzení úmyslu zaútočit na ruce. „Věta mohla také znamenat, že si stěžovatel byl vědom následků, a právě proto na ruce poškozené nemířil. Touto variantou interpretace se však krajský soud rovněž nezabýval,“ uvedl ÚS.
Vydírání podle zrušeného verdiktu spočívalo ve výhrůžkách sousedce, se kterou měl muž dlouhodobé spory. Šlo o situaci „tvrzení proti tvrzení“, přičemž krajský soud uvěřil ženě. Poukázal mimo jiné na to, že pokud byl muž schopen ženu fyzicky ohrozit úderem holí, pak není vyloučeno, že se uchýlil i k výhrůžkám.
„V trestním řízení není možné postupovat předpojatě logikou obdobnou úvaze ‚kdo lže, ten krade‘,“ reagovali ústavní soudci.
Uložený trest činil 2,5 roku vězení s podmínečným odkladem na tři roky. Kauza se nyní vrací na začátek. Podle ústavních soudců je trestní řízení krajním prostředkem, přičemž v podobných situacích někdy postačí pokuta za přestupek. Obecně je zapotřebí hledat mírnější řešení, i když se jeví komplikovanější či zdlouhavější.