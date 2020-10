Severočech se zapojil do bojů na Ukrajině, doma dostal 15 let vězení

12:06

Ústecký krajský soud poslal na 15 let do vězení Oldřicha Grunda, jenž se podle obžaloby aktivně zapojil do bojů na východě Ukrajiny na straně separatisty vyhlášené a státy OSN neuznané Doněcké lidové republiky. Podle zjištění MF DNES ho senát uznal vinným z teroristického útoku.