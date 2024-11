Na vládě se asi zbláznili, kritizuje starosta rušení poboček úřadu práce

„Nikdo se nás neptá a od stolu rozhodne,“ komentuje starostka Vejprt na Chomutovsku Jitka Gavdunová (ODS) plánované zrušení pobočky úřadu práce ve městě. „Nelíbí se mi ultimativní rozhodnutí, které s námi nikdo nekonzultoval. A jak mi bylo sděleno, žádná další diskuse není možná. Pobočka se u nás od července zruší,“ dodává.

Kromě pobočky úřadu práce ve Vejprtech plánuje stát v průběhu příštího roku v Ústeckém kraji zrušit dalších šest – v České Kamenici, Libochovicích, Úštěku, Šluknově, Jirkově a ve Štětí, po celé republice se pak jedná o 83 míst.

Důvodem rušení je podle generálního ředitele úřadu práce Daniela Krištofa transformace úřadu. „Jednou z částí přeměny úřadu je racionalizace pobočkové sítě, jejímž cílem je posílit a zkvalitnit služby tam, kde je to skutečně potřeba,“ popisuje Krištof s tím, že služby omezovat nechtějí a ani nebudou. Nedojde ani k propouštění.

Problémem je prý také zajištění bezpečného pracovního prostředí pro úředníky na pobočkách. „Od ledna letošního roku evidujeme téměř 700 útoků na úředníky, jenom za říjen to bylo přes 90 případů, což je skoro dvojnásobek proti loňsku,“ doplňuje Krištof.

Podle analýz, které má úřad práce zpracované, bude i po zrušení poboček dojezdová vzdálenost na pracoviště ve spádových oblastech do 45 minut hromadnou dopravou včetně času na přestup a chůze ze zastávky k pobočce, autem pak do 25 minut.

„Do Kadaně, kam budeme spadat, je to od nás 30 kilometrů. V létě to máme autem zhruba půlhodinu. Ale jsme na horách, několik měsíců v roce to trvá s ohledem na počasí podstatně déle. Autobus jede hodinu, ze zastávky jsou to na úřad práce téměř dva kilometry,“ přibližuje starostka Vejprt.

S plánovaným zrušením pobočky ve „svém“ městě nesouhlasí ani starosta Štětí na Litoměřicku Miroslav Andrt (nezávislý). Podle něj se museli na vládě asi „zbláznit“. „Nemyslím si, že je dobře, že se služby veřejné správy vzdalují lidem, což je tento případ. Připomíná mi to anabázi, kterou jsme před nedávnem řešili s Českou poštou,“ poznamenává starosta.

Zaměstnanci a bezpečnost

Argumenty, že se pobočka ve Štětí ruší kvůli zajištění bezpečnosti pracovníků, prý konkrétně tady neobstojí. „Úřad práce u nás sídlí v našem kompletně zrekonstruovaném objektu podle svých požadavků. Zaměstnanci tam mají přepážky zabezpečené ochranným sklem, vybavené jsou také krizovým tlačítkem, kdyby bylo nutné se spojit s městskou policií. Z tohoto hlediska je pracoviště zabezpečeno, přesto to nestačí,“ nastiňuje starosta.

Rozhodnutí státu kritizují i v Libochovicích, nově budou muset jezdit do 20 kilometrů vzdálených Litoměřic. „Cesta autobusem trvá skoro hodinu. Na úřad, a nejen úřad práce, k nám jezdí lidé i z okolních obcí. Před časem tady zrušili i finanční úřad. Za mě to není dobrý krok, státní správa se lidem vzdaluje,“ myslí si jeden z místních, který je v evidenci úřadu práce.

Že bude dojíždění pro některé obyvatele komplikované, uznává i starosta Libochovic Miroslav Zůna (PRO Libochovice, Poplze a Dubany). „Mnozí lidé potřebují pomoct například s vyřizováním žádosti o pomoc v hmotné nouzi. Počítáme s tím, že na úřadě zřídíme prostor s počítačem, kde si budou moci lidé i za pomoci naší úřednice žádosti podat,“ vysvětluje starosta.

Pro zachování pobočky úřadu práce by byl i Jan Papajanovský (STAN), starosta České Kamenice, která je také adeptem na zrušení. „Ale nevnímáme to jako nějakou tragédii. Na naší pobočce si dnes mohou lidé vyřídit pouze dávky hmotné nouze. Pokud si budou chtít žádat o nějakou dávku elektronicky, pomůžeme jim, aby nemuseli jezdit do Děčína,“ říká Papajanovský.