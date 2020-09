Po vykolejení vlaku na Teplicku už funguje jedna kolej, ale jen pro diesely

„Od pondělního večera byl zprovozněn průjezd železniční stanicí Úpořiny po 2. koleji bez trakčního vedení a se sníženou rychlostí, což znamená jednokolejný provoz z Řehlovic přes Úpořiny až do Ohníče. Osobní vlaky dále do Úpořin zajíždí z Radejčína. Směr z Úpořin do Řetenic je zatím nesjízdný,“ řekl mluvčí Správy železnic Marek Illiaš.

„Pro nákladní a osobní vlaky po trati z Ústí nad Labem do Bíliny a zpět v nezávislé (motorové) trakci je železniční stanice omezeně průjezdná. Směr do Radejčína je vlaky obsluhován, směr do Řetenic zatím řešíme náhradní autobusovou dopravou,“ dodal Illiaš.

V místě zničené trati v současné době probíhá příprava na betonování základů pro trakční podpěry a oprava výhybky ve směru na Teplice.

„Dále bude nutné opravit poškozené trakční vedení. Zde jsme limitováni nejvíce tuhnutím betonu u základů, zprovoznění elektřiny na trati proto odhadujeme na druhou polovinu října,“ popsal mluvčí Správy železnic.

Závažnější však je podle Illiaše značné poškození dvou křižovatkových výhybek. „Zde jsou dlouhé dodací lhůty výrobce, které tak vychází do zimního období,“ podotkl mluvčí.

„Nahradit bude nutné ještě jednu poškozenou výhybku. Dále nás čekají opravy železničního svršku v délce několika set metrů. Opravit je nutné také železniční přejezd a značně poškozenou výstroj zabezpečovacího zařízení,“ doplnil Illiaš.

Pro návrat vlaků na trať v plném rozsahu je podle Illiaše klíčový termín dodání výhybkových součástí. „Řádově lze úplné zprovoznění odhadnout v horizontu tří měsíců, pokud budou v závěru roku příznivé klimatické podmínky,“ sdělil mluvčí.

Náklady na opravu trati zatím nejsou přesně stanoveny. „Stále se pohybujeme v odhadech zhruba 25-30 milionů korun. Ještě například nejsou zcela odklizeny havarované vozy,“ uvedl Illiaš.

Příčiny železniční nehody zkoumá Drážní inspekce

Vedle prací na zprovoznění trati probíhá také vyšetřování příčin nehody. „Drážní inspekce prováděla šetření přímo na místě a zadokumentovala vše, co bylo možné. V tuto chvíli začíná sběr podkladové dokumentace pro šetření,“ řekl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Šetření bude podle Drálapa probíhat ještě několik měsíců. „Na šetření máme dvanáct měsíců, uvidíme však, jak rychle to bude postupovat, než budeme znát finální příčiny události,“ podotkl.

Nejprve se musí se zadokumentovat stav železniční tratě a drážních vozidel. „Na těch musí být také provedena komisionální prohlídka,“ připomněl mluvčí s tím, že dále pak přijdou na řadu výpovědi zaměstnanců.

„Až se nám podaří zjistit všechny příčiny a okolnosti, budeme se snažit také navrhnout bezpečnostní doporučení, aby předcházelo vzniku takovýchto událostí,“ doplnil Drápal.