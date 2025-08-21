Muž chtěl uplatit úřednici. Kamera natočila, jak jí na ulici strká peníze do kapsy

Podnikatel na Ústecku se podle policie opakovaně pokusil podplatit úřednici, aby získal veřejnou zakázku na odstranění náletových dřevin. Žena to oznámila policii. Kriminalisté muže obvinili z podplacení, hrozí mu až osm let vězení. Jeho počínání natočila kamera.

„V prvním případě, během osobní schůzky s pracovnicí úřadu, nabídl pomoc v její osobní situaci s tím, že pokud zakázku získá, odmění ji z výtěžku,“ uvedla mluvčí policie Veronika Hyšplerová.

„Při dalším jednání pak ženě přímo předal bankovku, a to navzdory jejímu odmítavému postoji. Současně jí přislíbil pět procent z hodnoty každé budoucí zakázky, kterou by mu pomohla zajistit,“ doplnila mluvčí.

Úřednice hned po schůzce s podnikatelem zamířila na policejní oddělení a celou věc oznámila.

Jednání muže zachytily i kamery na ulici. Na záznamu z března, který policisté zveřejnili, muž úřednici drží za ruku a strká jí něco do kapsy bundy, přestože se žena brání a snaží se muži vytrhnout. Podle kriminalistů je jednoznačné, že se ženu pokusil podplatit.

