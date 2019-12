Tři roky od věznění v garáži. Daniel dnes pracuje a stará se o miminko

Při pokládání otázky usrkne ze skleněného hrníčku horký čaj a pohledem ucukne k oknu, pak se na chvilku zadívá před sebe do prázdna. „Asi není dne, kdy bych si na to nevzpomněl. Ale dávám to. Že bych měl noční můry, to ne,“ odpoví Daniel Příhoda po několika vteřinách na dotaz, jak často se do jeho mysli vkrade vzpomínka na tři roky starou událost, kterou žila celá země.

Není to tak dávno, kdy Českem hýbal příběh dvou zmizelých dětí – tehdy šestnáctiletého Daniela a o tři roky mladší Jany. Pátrání bylo dlouho bezvýsledné. Médii kolovaly nejrůznější spekulace. Až po deseti dnech se je podařilo najít. Psychicky totálně vyčerpanou dvojici policie objevila v garáži na ústeckém Střekově, kam je unesl a zavřel vyšinutý Zdeněk Hryščenko.