Umělkyně pověsila na univerzitu znepokojující plakáty, SPD spílá studentům

Tato nesmyslná hesla si vyvěsili studenti univerzity v Ústí nad Labem. Další z mnoha důkazů, že náš vzdělávací systém je na tom opravdu špatně. Univerzity chrlí ročně stovky "odborníků" na gender, neziskový sektor či dotace, ale studentům chybí základní vědomosti a také kritické myšlení.



Židy přece vraždili za 2. sv. války Němci, nikoli Češi. To "vyhánění" Němců bylo logickým důsledkem jejich protičeských postojů před a v průběhu války. Navíc by si studenti měli nastudovat h...istorii. Zjistili by, že rozhodnutí o odsunu udělaly světové mocnosti.