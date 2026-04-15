Unipetrol prodal v dražbě zámeček u chemičky, vyvolávací cena byla 36 milionů

  13:34
Společnost Orlen Unipetrol v elektronické aukci prodala novogotickou vilu v Ústí nad Labem. Budova sloužila v minulosti jako výzkumné vývojové centrum. Jméno kupce ani cenu, za kterou objekt vydražil, vlastník nezveřejnil.

Vyvolávací cena za stavbu v těsném sousedství ústecké Spolchemie byla 36 milionů korun. „S vítězem nyní zahájíme finální jednání o podmínkách budoucí smlouvy,“ uvedla mluvčí Unipetrolu Tereza Stříbrná.

Pracovníci zámeček opustili v roce 2025 a Orlen Unipetrol budovu už nepotřeboval, proto se rozhodl pro prodej.

Památkově chráněný reprezentativní novogotický zámeček v Ústí nad Labem, který byl prvním sídlem Spolchemie. (20. března 2026)
Ve 30. letech byla budova přestavěna na výzkumné a zkušební laboratoře a byly sem soustředěny výzkumné kapacity Spolku.
Původně v novogotické vile z roku 1895 sídlilo vedení Spolku pro chemickou a hutní výrobu (Spolchemie), které se v roce 1930 přestěhovalo do nové výškové budovy. Výzdobu interiéru dostal na starost malíř Josef Reiner.

Architektonický skvost se vlastník vily nepokoušel prodat poprvé. Na sklonku roku 2011 ho nabízela skupina Unipetrol, v níž koupil v roce 2004 majoritní podíl koncern Orlen, za 22 milionů korun. Nesplňovala prý totiž technické požadavky. Seriózního zájemce se však nepodařilo najít ani poté, co cena zámečku klesla na 18 milionů a jeden čas dokonce na pouhou jednu korunu.

Historické sídlo chemičky je po pěti letech oprav opět ozdobou Ústí

Po dvou letech nakonec Unipetrol od prodeje ustoupil a o něco později – v letech 2016 až 2021 – došlo na opravu budovy. Zahrnovala výměnu oken nebo obnovu omítky, střechy, topení a vnitřního vybavení laboratoří a probíhala tak, aby neporušila historický ráz.

Do skupiny Orlen Unipetrol spadají rafinerie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo v Pardubicích, neratovická společnost Spolana, otrokovická firma Remaq a výzkumné centrum v Brně.

