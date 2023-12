Na zimním stadionu v Litvínově unikl oxid uhelnatý, záchranáři odvezli 10 dětí

Hasiči kvůli úniku oxidu uhelnatého evakuovali ze zimního stadionu v Litvínově na Mostecku 60 lidí. Deset dětí mladších deseti let převzali do péče záchranáři a sanitkami je převezli do nemocnic.