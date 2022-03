Roste zájem o zbrojní průkazy, střelnice nabízejí i kurzy pro Ukrajince

„Od předminulého týdne, kdy začaly boje na Ukrajině, jsme zaznamenali zvýšený zájem ze strany lidí o vyzbrojení. Lidé volají, že chtějí přípravný kurz ke zkoušce odborné způsobilosti, aby dosáhli na zbrojní průkaz. Během uplynulých dní nám už volalo kolem 16 uchazečů a stále se ozývají další. Většinou to přitom u nás bývalo v průměru kolem pěti lidí měsíčně,“ říká Milan Částek, provozovatel Klubové střelnice Armatus Shooting Academy & Club v Teplicích.

Tím, že jde o střelnici pouze pro členy klubu, tak nenabízí možnost tréninku střelby pro širokou veřejnost. Občanům Ukrajiny, kteří jsou povoláni k obraně své země, však aktuálně zdarma nabízí rychlokurz základního ošetření za bojových podmínek Combat Lifesaver.

„Kurz je zaměřený čistě na střelná poranění a na úrazy, které se mohou stát v průběhu bojových akcí a se kterými se většinou v běžném životě lidé nesetkají. Naučí se, jak mají postupovat, aby dokázali zraněného udržet při životě, než si ho převezmou zdravotníci,“ popisuje Částek náplň kurzu s tím, že jeho lektorem je certifikovaný instruktor Tactical combat medic.

„Kurz jsme zájemcům z Ukrajiny nabídli minulý týden. Zatím čekáme, jaký o něj bude zájem ze strany Ukrajinců, kteří jsou ještě tady. Možná jsme si ale vzpomněli již pozdě a hodně kluků z Ukrajiny už odsud muselo odejít,“ připouští Částek.

Více zájemců o pořízení zbrojního průkazu očekávají i na venkovní střelnici Skalice nedaleko Litoměřic, kde v poslední době roste zájem o střelecké kurzy pro širokou veřejnost. „Lidé v poslední době začali nakupovat vouchery na cvičné střelby. Jde o nárůst až o 150 procent oproti předchozí době,“ upozorňuje správce střelnice Antonín Havel.

Možnost vyzkoušet si střelbu ze zbraně zde v minulých dnech využilo dokonce i několik zájemců z Ukrajiny, kteří v Česku pracují a kteří se chystají vrátit domů a zapojit se do obrany své země.

„Kvůli tomu, že zájemci nemají moc času, děláme pro ně rychlokurz, který trvá cca čtyři hodiny. V něm se naučí základy taktiky, jak by se měli chovat v boji, umět se přesouvat, naučí se trochu střílet. Jsou to ale opravdu jen základy. Aby se člověk dokázal se zbraní sžít, aby dokázal pochopit taktiku v rámci boje, tak by kurz musel trvat alespoň 14 dní,“ upozorňuje kapitán v záloze Antonín Havel.

Stávající majitelé zbraní však mohou mít problém s nedostatkem nábojů. Běžné střelivo se na českém trhu rychle vyprodalo v průběhu minulého týdne a některé ráže nemusí být momentálně pro běžné uživatele dostupné.

Podle jednoho z prodejců zbraní a střeliva v kraji, který si přál zůstat v anonymitě, náboje skoupili v uplynulých dnech velcí odběratelé.

„Některé ráže nelze vůbec koupit. Už celý loňský rok byl problém s dodávkami střeliva od tuzemských výrobců i díky vyšší poptávce na zahraničních trzích. Nábojnice, která stojí v Česku šest korun, se v maloobchodě v USA prodává za dolar,“ zmiňuje s tím, že v blízké budoucnosti cena za běžný náboj v Česku ještě vzroste.

Letos 34 žádostí, loni dvě

Nárůst podaných přihlášek ke zkoušce z odborné způsobilosti pro získání zbrojního průkazu eviduje v poslední době i policie. Jen během prvních sedmi dnů v březnu zaznamenala 34 žádostí, oproti dvěma loňským.

Za větším zájmem však nemusí stát pouze konflikt na Ukrajině, ale i rozvolnění vládních opatření po dvou letech koronavirové epidemie.

„Časový úsek, kdy konflikt na Ukrajině začal, je velmi krátký. Nárůst počtu přihlášek jsme zaznamenali i v měsíci lednu,“ uvedla policejní mluvčí Šárka Poláčková s tím, že první letošní měsíc žádalo o zbrojní průkaz 68 zájemců, loni jich bylo v tu samou dobu 28.

Počet držitelů zbrojního průkazu v Ústeckém kraji dokonce v minulých letech lehce klesal. Ke konci loňského roku jich evidovala policie o osm desítek méně než například v roce 2018. Naopak počet zbraní stoupl za stejnou dobu o více než pět tisíc kusů. Na celkem 20 891 držitelů zbrojního průkazu připadalo v kraji loni 60 537 zbraní.