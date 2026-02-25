Vedení Loun odmítlo vyvěsit vlajku Ukrajiny, opozice ji přinesla před radnici

Vlajka byla před radnicí část dopoledne. „Řekla jsem si, že když vlajka Ukrajiny nevisí právě v tento den přímo na radnici, bude viset alespoň před ní. Chceme tím vyjádřit, že stojíme za Ukrajinou,“ uvedla Hluštíková s tím, že jde o spontánní iniciativu.
O den dříve na jednání zastupitelstva Michal Kučera (Pro Lepší Louny), další z opozičních zastupitelů, marně vyzval vedení k vyvěšení ukrajinské vlajky jako symbolu solidarity. „Vyzval jsem vedení města, abychom si připomněli výročí utrpení ukrajinského lidu pod ruskou agresí a uctili památku obránců. Činí tak celá řada měst i významných institucí včetně Úřadu vlády ČR,“ vysvětlil Kučera. Doplnil, že ho mrzí postoj starosty, který jeho podnět přešel mlčením.
Ocenil krok svých kolegů a občanů, kteří se před radnicí sešli. „Poslední čtyři roky ukazují, jak silnou máme občanskou společnost. Pomoc ukrajinským matkám a dětem, která začala hned s prvními dny agrese, byla naprosto spontánní. Je velmi pozitivní, že se lidé dokážou sami mobilizovat a nepotřebují k tomu žádná usnesení nebo příkazy shora,“ dodal.
Starosta Loun Milan Rychtařík (ANO) se brání tím, že o vyvěšení vlajky by museli rozhodnout zastupitelé či rada. „Michal Kučera mohl svůj návrh zformulovat jako usnesení a mohlo se o něm hlasovat. Je škoda, že to neudělal. Osobně bych symbolické vyvěšení vlajky podpořil,“ uvedl Rychtařík (ANO).
První krok koalice ANO s SPD v Lounech: z radnice zmizela ukrajinská vlajka
Na otázku, zda jako starosta nemůže rozhodnout sám, sdělil, že je to v kompetenci rady či zastupitelstva. Jednání rady je naplánováno na březen a starosta potvrdil, že se radní budou tématem vyvěšení vlajky zřejmě zabývat.
Situace v Lounech je sledovaná i kvůli složení zdejší koalice, kterou tvoří hnutí ANO spolu s SPD a dalšími dvěma subjekty. Právě tato koalice nechala v říjnu 2022, jen několik hodin po ustavujícím zastupitelstvu, ukrajinskou vlajku z budovy radnice odstranit.