Kraj čeká druhou vlnu uprchlíků z Ukrajiny, dosud se jich zapsalo 20 tisíc

Krajské centrum pomoci Ukrajině (KACPU) v ústecké ulici Hoření otevírací dobu zatím rozšiřovat nebude, momentálně je k dispozici tři dny v týdnu – v pondělí, středu a pátek od 8 do 16 hodin. Pokud někdo přijde v jiných dnech nebo o víkendu, jsou uprchlíci ubytováni v nouzovém přístřeší a všechny potřebné doklady si vyřídí v dalších dnech.

Na počátku ruské agrese na Ukrajině, tedy v březnu, a v dalších měsících centrum fungovalo 24 hodin denně 7 dní v týdnu a přijímalo od 90 do 300 uprchlíků denně, teď jich je každý den zhruba 50.

„Nyní to vypadá, že se čísla příchozích navyšují, ale tak to není. Oni se chodí na KACPU jen přeregistrovat, když se přestěhují nebo potřebují prodloužit pobyt. Ale to má dělat cizinecká policie. Ta má ovšem pořadníky, a lidé tak chodí na KACPU. Budeme to řešit na Asociaci krajů. A druhou vlnu uprchlíků očekáváme, proto jsme KACPU neuzavřeli. Čekáme na to, že to znova přijde a KACPU oživíme, bude fungovat jako na začátku,“ sdělil hejtman Jan Schiller (ANO).

Že druhá vlna uprchlíků přijde a je třeba se na to připravit, na to už více než dva měsíce upozorňuje místostarosta ústeckého centrálního obvodu Karel Karika (PRO! Ústí).

„Říkám dlouho, že se máme připravit na druhou vlnu uprchlíků. Nejen kvůli tomu, jak situace nyní eskaluje a Rusko bombarduje řadu měst, ale zejména kvůli tomu, že bude zima, což pro obyvatele napadené země nebude jednoduché. Bohužel problém je v tom, že KACPU má otevřeno tři dny v týdnu a nestíhá vyřizovat žádosti. Pokud například přijdou lidé v pondělí, na řadu přijdou ve středu. Tohle je chyba. Nejlepší by bylo, kdyby bylo otevřeno každý den. Ta vlna nás čeká, Ukrajině chybí vytápění, elektřina. Na to jsme se měli připravit. Na ukrajinské hranici stojí přes tři tisíce lidí, ale tady krizový štáb kraje pracuje, až když je pozdě,“ upozornil Karika.

Karika uprchlíkům pomáhá od začátku války, shání jim oblečení, vybavení pro děti, hračky i potraviny.

„Ústecký hotel Máj je plný, utíkají lidé například ze Severodoněcké a Charkovské oblasti. My jsme právě ve Varnsdorfu, kde je v hotelu 70 uprchlíků. Přivezli jsme jim potraviny a hygienické potřeby, protože tady se o ně žádná nezisková organizace nestará,“ přiblížil Karika, který zhruba jednou za měsíc objíždí všechny lokality, v nichž přebývají lidé z Ukrajiny.

Přes 4 tisíce pracujících běženců

V Ústeckém kraji se od začátku války na Ukrajině zaregistrovalo 20 018 uprchlíků, ale kolik jich opravdu na severu Čech žije, nelze říci. Někteří totiž o azyl požádali například v Německu, další odešli do jiných regionů.

Ubytovacích míst je stále dostatek. Právě za ubytování uprchlíků už kraj ubytovatelům zaplatil 60 milionů korun, od ministerstva financí dostal proplacenou polovinu.

„Ministerstvo nám vše vyplácí opožděně. To se moc nezměnilo. My to platíme z našich peněz, převádíme je do krizových a pak čekáme, až nám finance přijdou,“ nastínil hejtman.

V kraji přibývá uprchlíků, kteří si našli práci. Podle úřadu práce na konci září v regionu pracovalo 4 300 běženců z Ukrajiny. Nejčastěji jako montážní dělníci a pomocníci v oblasti těžby, stavebnictví a dopravy.

„V evidenci krajského úřadu práce je 1 134 občanů Ukrajiny, z nich 30,7 procenta má základní vzdělání, 19,4 procenta jsou vyučení lidé, 18,5 procenta má středoškolské vzdělání a 31,4 vysokoškolské,“ řekla mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková.