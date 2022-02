Evropa vůči Putinovi použila zatím jen blbé kecy, říká Ukrajinec z Česka

Máte informace, jak to nyní na Ukrajině vypadá?

Nevím, co k tomu říct, protože informace z místa se hodně rozcházejí. Volají mi známí a každý říká něco jiného. Nemůžu stoprocentně říci, co se tam momentálně děje. Ale mám informace, že Ukrajinu z každé strany atakuje ruská armáda. Někde více, někde méně, někde jsou zatím zalezlí na pět, deset nebo dvacet kilometrů od hranic. Nemůžu ale stoprocentně říci, že je to pravda. Jak říkám, každý mi momentálně volá něco jiného.

V Kyjevě máte svou dospělou dceru, jak je na tom?

Teď mi volala, že dojela metrem do poslední stanice a chystá se odjet 200 kilometrů do jiného města. Utíká z Kyjeva. Ale zatím se podle ní ve městě nic neděje, nic tam nehoří ani nebouchá, zatím byl klid. Veškeré boje se prý odehrávají hlavně v okolí hranic.

Musíte mít o ni obrovský strach.

Samozřejmě. Každý táta má o svoje dítě strach. Nevíme, jak to dopadne. Zatím se údajně válčí jen v okolí hranic. Nevíme, co bude dál. Je to špatná situace.

Věříte, že západ donutí Rusko k tomu, aby zastavilo agresi vůči Ukrajině?

To měli udělat už před osmi lety! Všechno začalo v roce 2014 na Krymu. Vy jako Češi byste měli sami vědět, jak to bylo s Hitlerem a Sudety, když vznikla Mnichovská dohoda. To stejné se teď děje s Putinem. Nevím, co s tím chce teď Evropa dělat. Podle mě se bojí. Protože kdyby se nebála, už dávno by použila hrubou sílu. Zatím jsou to ale jen blbé kecy.