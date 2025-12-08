Jen testoval AI. Mladík mluvil o vystřílení školy, dostane maximálně pokutu

Miroslava Strnadová
  11:16
Student Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kterého minulý týden zadržela policie kvůli podezření z plánování útoku na školu, je na svobodě. Kriminalisté zjistili, že slova o střelbě nemyslel vážně, ale že pouze „testoval hranice“ umělé inteligence, s jejíž pomocí vytvářel útočné scénáře. Případ patrně kvalifikují jako přestupek, za který by mladíkovi hrozila pokuta.

Kampus univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) (27. června 2023) | foto: Vojtěch Svěrák, iDNES.cz

Zadržení mladého muže předcházelo oznámení jeho dvou spolužáků. Ti policii upozornili, že student vyjadřuje sympatie k tragické události na pražské filozofické fakultě, kde v prosinci 2023 střelec zabil 14 lidí, 25 lidí zranil a pak spáchal sebevraždu.

Oznamovatelé dále uvedli, že jejich spolužák má v úmyslu spáchat obdobný čin.

„Během výslechu mladík uvedl, že přibližně posledních deset dnů ‚zkoušel hranice‘ umělé inteligence a za její pomoci si vytvářel scénáře, v nichž vystupoval jako útočník chystající útok na školu,“ popsala mluvčí policie Veronika Hyšplerová.

Dodala, že se student svým nezodpovědným chováním dokonce chlubil spolužákům, kteří situaci správně vyhodnotili a oznámili policii.

Student v Ústí vyhrožoval, že vystřílí univerzitu. Zadržela ho policie

Kriminalisté důkladně prověřili studentovu historii, vyslechli jeho rodinu i další lidi z nejbližšího okolí a vyhodnotili veškerou komunikaci, kterou v posledních dnech vedl.

„Z provedených úkonů vyplynulo, že mladík si vůbec neuvědomoval závažnost svého jednání ani to, jaké následky mohou jeho slova a ‚experimentování‘ vyvolat,“ doplnila Hyšplerová.

Událost bude proto s největší pravděpodobností kvalifikována jako přestupek a předána ke správnímu orgánu. Po několika hodinách od zadržení byl mladík propuštěn.

Policie zdůrazňuje, že jakékoliv projevy či výroky naznačující možné ohrožení bezpečnosti nelze brát na lehkou váhu. „V tomto případě se sice jednalo o hloupost mladého muže bez reálného úmyslu ublížit, přesto je velmi důležité, že spolužáci informaci nepodcenili a ihned ji oznámili. Včasná reakce může v jiných situacích zabránit tragickým následkům,“ varovala mluvčí.

Páteční policejní zásah v areálu univerzity podle mluvčí Jany Kasaničové výuku nijak neomezil. Univerzita ani nechystá žádná speciální bezpečnostní opatření.

