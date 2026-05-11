Olovo jako dědictví po sklářích. V půdě okolo hutí je násobně víc těžkého kovu

Miroslava Strnadová
  6:45
Výroba českého křišťálu, která proslavila severní Čechy po celém světě, zanechala po sobě nečekaně výraznou stopu v krajině. Vědci z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem zjistili, že v okolí zaniklých hutí se vyskytuje až desetinásobně vyšší koncentrace olova, než je běžné.
Vědci z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem zjistili, že v okolí zaniklých hutí se vyskytuje až desetinásobně vyšší koncentrace olova, než je běžné. | foto: archiv UJEP

V minulosti byly sklářské pece často umístěné v lesích a horských oblastech, protože zde byl dostatek dřeva jako paliva. Ovšem na rozdíl od zemědělských pozemků tato místa odborníci donedávna nesledovali. Proto se na ně studenti ústecké univerzity pod vedením akademiků v posledních třech letech zaměřili.

Důvod kontaminace těchto lokalit těžkým kovem spočívá v technologii výroby olovnatého křišťálu a dekoračního skla, při níž se používal oxid olovnatý a arzen. „Sklářský písek se taví při velmi vysokých teplotách, kdy ale oxidy olova a arzenu začínají těkat. Tyto prvky se pak v podobě emisí usazovaly v okolní krajině,“ vysvětlila vedoucí výzkumu Štěpánka Tůmová. Zvýšené hodnoty naměřili odborníci i v případě arzenu.

Nejde o plošné znečištění celého regionu, ale o konkrétní „ohniska zátěže“. Ta kopírují místa, kde kdysi stávaly hutě. Lesní půda se navíc na rozdíl od polí nikdy neorala, a tak olovo zůstalo pevně vázáno v horní vrstvě hrabanky.

Akademici a studenti se při mapování terénu mění v detektivy. K vyhledávání zaniklých provozů využívají staré vojenské mapy i moderní satelitní systémy. V terénu pak pomocí speciálních vrtáků odebírají vzorky až z metrové hloubky.

Průzkum se zatím soustředil na širší okolí Chřibské a Kytlice na Děčínsku a Kamenického Šenova a Nového Boru na Českolipsku. Nyní se tým chystá na Jizerské hory.

„V řádu stovek odběrů mapujeme ohniska největšího znečištění. Musíme však být velmi pečliví a rozlišovat, co je skutečná kontaminace z výroby a co je přirozené geologické pozadí. Zdejší vulkanické horniny, jako jsou čediče či znělce, totiž mohou mít přirozeně vyšší obsahy určitých prvků,“ upozornila Tůmová.

Toxické látky pro turisty nebo houbaře riziko nepředstavují. Olovo je v lesní půdě zakonzervováno tak pevně, že ho rostliny téměř nepřijímají.

Tůmová však podotýká, že les nemusí lesem zůstat navždy – a v tomto případě může přijít výzkum vhod. „Pokud by se některé lokality v budoucnu změnily například na louky nebo pastviny, je dobré vědět, jaký je skutečný stav půdy,“ upozornila.

Výzkum ústecké univerzity bude pokračovat i v dalších letech. Výsledkem by měly být podrobné mapy kontaminace, které pomohou lépe porozumět šíření toxických látek v přírodě.

Olovo jako dědictví po sklářích. V půdě okolo hutí je násobně víc těžkého kovu

11. května 2026  6:45

