Řidiči na Mostecku přijdou o silniční spojku, zabere ji další těžba uhlí

„Zrušení této účelové komunikace, která spojuje silnice I/13 a III/25210, je nezbytné vzhledem k postupu lomu Vršany,“ uvedla Gabriela Sáričková Benešová, mluvčí skupiny Sev.en Energy, která lom provozuje.

„Udržovali jsme ji průjezdnou do poslední možné chvíle. Nyní ji už ale vzhledem k postupujícím přípravným pracím musíme uzavřít,“ doplnila Sáričková Benešová.

Na plánované uzavření už nyní upozorňují dopravní značky. O chystaném odstranění komunikace informovala společnost okolní obce i majitele pozemků či firem v okolí již v minulých letech.

Sčítání vozidel, které se uskutečnilo v průběhu několika posledních let, prokázalo, že více než třetina všech vozidel na této komunikaci patří těžební společnosti nebo s její činností souvisí.

„Majitelům a správcům sítí, kteří mají v prostoru svá zařízení, bude vjezd umožněn, ale běžný provoz na této komunikaci už nadále není možné udržet,“ podotkla mluvčí těžařů.

„Celé území, jehož součástí je i tato komunikace, je potřeba připravit na těžbu. Případná náhrada komunikace tak bude předmětem řešení až po ukončení těžby lomu,“ dodala mluvčí.

Během následujících týdnů dojde v místě současné účelové komunikace k osazení vstupních vrátnic do lomu Vršany. Ještě letos trasu rušené komunikace překříží nově vybudovaný pásový dopravník a následně bude celý prostor zasažen těžbou nejvyššího skrývkového řezu.

V rámci přípravy území pro těžbu se chystá i archeologický průzkum. „V této oblasti už archeologové pracují několik let a jejich nálezy jsou velmi zajímavé,“ doplnila Sáričková Benešová.

Přibude nová silnice kolem jezera Most

S více než ročním zpožděním by se naopak měla řidičům v létě otevřít nová komunikace z Mostu do Mariánských Radčic kolem jezera Most.

Původní spojení zmizelo také v důsledku těžby uhlí. Kolaudační řízení by mělo být hotové do prázdnin. Následně bude na této komunikaci, na níž jsou dva mosty, umožněn provoz.