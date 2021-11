Lidé skupují uhlí ve velkém, kvůli obavám ze zdražování se předzásobují

V případě uhlí částka za metrický cent oproti loňsku vzrostla o 10 až 15 korun. Metrák výhřevných briket tak letos stojí kolem 490 korun a ořech 2 (druh hnědého uhlí) vhodný pro ekologické kotle zhruba 370 až 380 korun.

„Poptávka je letos enormní a opravdu nevídaná. Zákazníci kvůli obavám z dalšího vývoje skupují, co se dá, a už ani nehledí na ceny. Předzásobují se, protože nevědí, co bude po Novém roce,“ sdělil Martin Zahumenský, šéf marketingu chabařovické firmy Zdemar, která se mimo jiné zabývá prodejem uhlí i dřeva.

Vliv na prodej a cenu mají i obavy lidí z cen elektrické energie a plynu.

Někteří prodejci v Ústeckém kraji uhlí prodávají tak rychle, že nestačí plnit sklady novým zbožím. Zákazníci si tak na dovoz musí počkat.

„Týden jsme byli bez uhlí, ale do 14 dnů zákazníkům uhlí vždy dovezeme. Lidé musí topit,“ přiblížila Marta Říhová z firmy Dodo Sklad v Málkově na Chomutovsku. V září zde cenu za metrák uhlí zvyšovali o 10 korun. „A po Novém roce se mají ceny zvyšovat opět, podle prvních odhadů až o 20 procent,“ upozornila Říhová.

Doly: Odhadovat ceny je věštění z koule

To potvrzuje i Martin Zahumenský. „Zdražovat se bude dál, bohužel. Takové jsou prognózy od Severočeských dolů a samozřejmě je to i kvůli zdražování nafty a celé dopravy. Je to nekompromisní a děje se to u uhlí i dřeva,“ podotkl Zahumenský.

Do jaké výše se cena uhlí příští rok skutečně vyšplhá, nechtějí zatím Severočeské doly předjímat. Nová čísla největší dodavatel v kraji stanovuje vždy v lednu.

„Odhadovat ceny na rok 2022 je věštění z koule. Ledacos ale může naznačit to, že ceny elektřiny, kterou využívají těžební stroje, se zvyšují stejně jako některé materiály, které pro těžbu potřebujeme. Ale uhlí je dost a všechny dodávky plníme,“ uvedl mluvčí Severočeských dolů Lukáš Kopecký.

Odborníci zároveň upozorňují, že v případě získání většího množství uhlí je nutné ho vhodně skladovat. Venku totiž může zůstat maximálně rok, pak se začne rozpadat na prach.

Dramatický nárůst cen u dřeva

Větší nárůst cen než u uhlí je patrný u dřeva. Na trhu nyní chybí i piliny na výrobu pelet.

„Cena prostorového sypaného metru pelet meziročně vzrostla o 150 korun. Do konce roku dál poroste, protože Lesy ČR ukončily kácení po kůrovcové kalamitě. A poptávka po dřevě je velká všude na světě. Ceny půjdou nahoru. Do konce roku jsou ceny známé, uvidíme, co nám přinese příští rok. I tady to však nevidím moc dobře. Ale tuhá paliva jsou stále levnější alternativa vůči výrazně rostoucím cenám elektřiny a plynu,“ poznamenal Zahumenský.

Dražší dřevo jde podle Marka Kratochvíla z teplické firmy Uhlos na vrub těžařům, kteří určují cenovou politiku.

„Zdražení se zatím částečně vykrývá z marží, aby skok nebyl tak razantní, ale je to nepříjemná situace. V této sezoně bychom se měli dostat na ceny dřeva, jaké byly před kůrovcovu kalamitou. U Lesů ČR ale vyhrály tendry nové těžařské firmy, uvidíme, co s cenou udělají,“ zmínil Kratochvíl.