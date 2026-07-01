Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pozor, klokan. Muži vběhl před auto, pak zmizel v křoví. Komu uprchlík patří, se neví

Autor:
  16:12
Pořádné překvapení zažil ve středu ráno řidič v Údlicích na Chomutovsku. Přímo u tamního koupaliště mu totiž před kapotu vběhl malý klokan. Setkání zachytila palubní kamera. Podle místních nejde o ojedinělého tuláka – v okolí se prý pohybuje hned několik klokaních uprchlíků.

„Málem vběhl manželovi pod auto. Naštěstí stihl včas zareagovat a ubrzdil to. Stalo se to v obci, takže nejel nijak rychle,“ popsala iDNES.cz Tanja Guskan.

Neobvyklé setkání se odehrálo v sedm hodin ráno. Na záběru z palubní kamery je vidět, jak malý klokan poskakuje po okraji vozovky. Když se k němu automobil přiblíží, zvíře uskočí na krajnici a zmizí v křoví.

Podle údlického starosty Vítězslava Daniše přitom v obci nejde o žádnou novinku. „Možná tu jsou i tři. Je to tak týden, možná už čtrnáct dní, co tu běhají,“ uvedl pro iDNES.cz starosta. Zároveň dodal, že se nedomnívá, že by zvířata patřila někomu z místních obyvatel.

Video okamžitě vyvolalo velký ohlas na sociální síti, kde ho paní Guskan zveřejnila s otázkou zda někomu nechybí. „Doufám, že se mu nic nestane a bude v pořádku,“ řekla. Lidé v komentářích popisují své vlastní nedávné zkušenosti a někteří spekulují, že by klokan mohl pocházet z nedalekých Strupčic.

VIDEO: Uprchlý klokan skákal po silnici, z protijedoucích aut si nedělal hlavu

Tamní chovatelka Hana Komrska Wiedler však iDNES.cz sdělila, že uprchlík z videa není její. O jeho existenci ale ví už několik týdnů. „Bohužel náš není. Už jsem se ale domluvila s odchytovou službou, že pokud se jim ho podaří odchytit, rádi se ho ujmeme,“ nabídla chovatelka s tím, že sama nedávno řešila útěk jiného svého klokana – albína.

Zároveň ale upozorňuje, že dostat zvíře do bezpečí nebude vůbec jednoduché.

„Klokan se ve volné přírodě nedá jen tak ulovit. Pokud tam není zeď nebo jiná pevná překážka, kam ho zaženete a chytíte za ocas, nemáte šanci. Můžete ho sice uspat narkotizační střelou, ale to ho musíte nejprve trefit, což není snadné. Navíc správně odhadnout dávku uspávacího prostředku pro takové zvíře není jednoduché,“ uzavřela.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Proč je v Doksanech největší vedro? Není to důvod k oslavě, říká starosta

Doksany na Litoměřicku, kde dnes padl teplotní rekord. (27. června 2026)

Rekordní teplota není žádným důvodem k oslavě, řekl starosta Doksan na Litoměřicku Jaroslav Joska. V obci v neděli teplota poprvé v historii České republiky vystoupala nad 41 stupňů Celsia.

Karviná zvažuje stažení odvolání. Liga? Je to cesta na popravu, tuší Táborsko

Fanoušci Karviné během finále poháru s Jabloncem.

Když se první liga zeptá, kdo do ní chce, co adepti na administrativní postup odpoví? Pokud odvolací komise fotbalové asociace ještě před startem nového ročníku potvrdí vyloučení Karviné, zapletené...

V jezeře Milada utonul muž, okolnostmi se zabývá policie

Lidé se při západu slunce koupou v jezeře Milada. (27. června 2026)

V jezeře Milada nedaleko Ústí nad Labem se odpoledne utopil pětatřicetiletý muž. Přítomným záchranářům se ho po vytažení z vody už nepodařilo oživit. Okolnostmi se nyní zabývá policie.

Přijďte se kochat nádherou. Stát výjimečně otevře unikátní fluoritové jeskyně

Prohlídka přírodní památky Jeskyně pod Sněžníkem v bývalém fluoritovém dole.

Těch, kteří míří na známou rozhlednu Děčínský Sněžník a vědí, že pár set metrů pod nimi v 723 metrů vysoké pískovcové skále jsou i nádherné jeskyně plné zářícího fluoritu, není mnoho. Puklin a...

Hrajeme jako Afričané před lety, pálí bohém Řízek. Součka by už nezval

Premium
Marián Řízek

Cupoval obrany soupeřů, když se vysunul z pozice libera na hrot, teď cupuje hru české reprezentace na mistrovství světa. Někdejší fotbalový bohém Marián Řízek, bývalý teplický ligista, nechodí pro...

Změna po zásahu Bradáčové. Za pobodání v Ústí dostal muž dvojnásobný trest

Pobodání na Severní Terase má podle policie na svědomí 32letý muž. Soud ho...

Za pobodání muže v parku Severní Terasa v Ústí nad Labem potrestal ve středu odvolací Vrchní soud v Praze Ondřeje Malého osmi lety vězení. Uznal ho vinným z pokusu o vraždu. Vrchní soud původně muži...

1. července 2026  15:18

Pepřový sprej i ocelová tyč. V ústeckém ghettu se do sebe pustily desítky lidí

Premium
Sídliště Mojžíř v Ústí nad Labem (květen 2026)

Policisté vyšetřují okolnosti nedělního hromadného konfliktu, který se odehrál na sídlišti Mojžíř v Ústí nad Labem, které obývají převážně Romové. Příčinou byl spor dvou rodin. Podle informací...

1. července 2026  14:38

Trnitá cesta k opravě unikátního templu. Firmy se střídají, už rozhodoval i soud

Novogotický templ v zámeckém parku v Krásném Dvoře na Lounsku (březen 2024)

Novogotický templ z konce 18. století v zámeckém parku v Krásném Dvoře na Lounsku, který patří k nejstarším rozhlednám u nás, má po šesti letech nucené uzávěry nakročeno ke znovuotevření. Národní...

1. července 2026  9:18

Šéf Mongaguy řekl Ano na stadionu. Jeho žena ho překvapila: Byl to její nápad

Lukáš Pulko z fotbalového projektu Mongaguá jako ženich, na ústeckém Městském...

Vezmeme se na stadionu! Když Lukáš Pulko plánoval svatbu, s myšlenkou obřadu na trávníku se přijít neodvážil. „Paradoxně to byl nápad mojí ženy,“ usmál se zakladatel bohulibého fotbalového projektu...

30. června 2026  17:50

Za mřížemi zůstane do konce života. Soud smetl dovolání vraha otce a synka

Muž, jenž podle obžaloby v Domaslavicích na Teplicku zavraždil svého otce,...

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání muže, jenž na Teplicku zavraždil svého otce a pětiletého syna, navíc vážně zranil svou matku. Ve vězení zůstane do konce života. NS rozhodoval bez veřejného jednání.

30. června 2026  16:10

VIDEO: Děsivá nehoda na D7. Auto se převrátilo přímo před hlídkujícími policisty

Auto se na dálnici převrátilo přímo před hlídkujícími policisty

Hlídka policistů z dálničního oddělení v Postoloprtech se na dálnici D7 stala svědkem děsivě vyhlížející nehody. Přímo před jejich vozem se na bok převrátilo jedno z projíždějících aut. Událost,...

30. června 2026  15:13

S Duklou sestoupil, teď je Čermák zpátky v lize. Záložníka angažovaly Teplice

Marcel Čermák, posila fotbalových Teplic z Dukly.

Vytouženého kreativního záložníka našly fotbalové Teplice. Víceletou smlouvu se severočeským klubem podepsal sedmadvacetiletý Marcel Čermák z pražské Dukly. Ačkoli s ní z první ligy sestoupil, teď je...

30. června 2026  11:01

Most a druhá liga? Ředitel Skýpala vrtí hlavou: Naše infrastruktura je zastaralá

Fotbalový stadion Josefa Masopusta v Mostě.

Letos třetí místo v ČFL, v příští sezoně útok na postup do druhé ligy? Fanoušci fotbalového Baníku Most–Souš by si to přáli, ale šéf klubu Jan Skýpala je opatrný.

30. června 2026  9:33

Teplice chtějí koupit problémový dům. S nájemníky naložíme citlivě, říká náměstek

Bytový dům v Přítkovské ulici v Teplicích. (červen 2026)

Vedení Teplic se rozhodlo odkoupit problémový bytový dům v Přítkovské ulici v místní části Trnovany, kde na jednom místě žije mnoho lidí na dávkách. Podle radnice se zde dlouhodobě prolíná horší...

30. června 2026  8:54

Miliardář Staněk o Mostu: Skvělý old school okruh. Co potíže s hlukem?

Premium
Mistrovství světa superbiků v Mostě 2026. Roman Staněk, předseda představenstva...

Víc automobilů a formulí. Hvězdy na trati i v padoku. Autodrom Most chce pod miliardářem Romanem Staňkem starším, novým majitelem, pokračovat v rozmachu. S ambicí stát se srdcem českého motorsportu,...

29. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Prohlédněte si barokní skvost. Obec otevřela cenný gloriet, opravy pokračují

Letohrádek Gloriet v parku u zámku Milešov na Litoměřicku. (červen 2026)

Letohrádek Gloriet v parku u zámku Milešov na Litoměřicku, který léta chátral, mohou opět navštěvovat turisté. Skvost barokní architektury z počátku 18. století dostal loni repliky historických oken...

29. června 2026  15:22

Zadlužená makléřka tajila vydělané peníze, posílala je otci. Hrozí jí pět let

Lidem se razantně zvýšily zálohy na energie. Bojí se, že nebudou mít peníze a...

Kriminalisté z Litoměřic obvinili ženu, že se dlouhodobým zatajováním příjmů vyhýbala exekučnímu řízení. Podle policistů nejméně od ledna 2015 do června 2016 zatajila majetek a peníze v hodnotě přes...

29. června 2026  13:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.