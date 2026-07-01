„Málem vběhl manželovi pod auto. Naštěstí stihl včas zareagovat a ubrzdil to. Stalo se to v obci, takže nejel nijak rychle,“ popsala iDNES.cz Tanja Guskan.
Neobvyklé setkání se odehrálo v sedm hodin ráno. Na záběru z palubní kamery je vidět, jak malý klokan poskakuje po okraji vozovky. Když se k němu automobil přiblíží, zvíře uskočí na krajnici a zmizí v křoví.
Podle údlického starosty Vítězslava Daniše přitom v obci nejde o žádnou novinku. „Možná tu jsou i tři. Je to tak týden, možná už čtrnáct dní, co tu běhají,“ uvedl pro iDNES.cz starosta. Zároveň dodal, že se nedomnívá, že by zvířata patřila někomu z místních obyvatel.
Video okamžitě vyvolalo velký ohlas na sociální síti, kde ho paní Guskan zveřejnila s otázkou zda někomu nechybí. „Doufám, že se mu nic nestane a bude v pořádku,“ řekla. Lidé v komentářích popisují své vlastní nedávné zkušenosti a někteří spekulují, že by klokan mohl pocházet z nedalekých Strupčic.
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Tamní chovatelka Hana Komrska Wiedler však iDNES.cz sdělila, že uprchlík z videa není její. O jeho existenci ale ví už několik týdnů. „Bohužel náš není. Už jsem se ale domluvila s odchytovou službou, že pokud se jim ho podaří odchytit, rádi se ho ujmeme,“ nabídla chovatelka s tím, že sama nedávno řešila útěk jiného svého klokana – albína.
Zároveň ale upozorňuje, že dostat zvíře do bezpečí nebude vůbec jednoduché.
„Klokan se ve volné přírodě nedá jen tak ulovit. Pokud tam není zeď nebo jiná pevná překážka, kam ho zaženete a chytíte za ocas, nemáte šanci. Můžete ho sice uspat narkotizační střelou, ale to ho musíte nejprve trefit, což není snadné. Navíc správně odhadnout dávku uspávacího prostředku pro takové zvíře není jednoduché,“ uzavřela.